Встречу цивилизаций отменить нельзя Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» стартовал во Владивостоке 18-й раз. В ситуации, когда за полгода отменили множество традиционных и любимых праздников, это действительно настоящая радость. Как заметила «Российская газета», «чтобы в замершее от мировой пандемии время проводить кинофестиваль, нужно обладать смелостью и глубокой культурой».

Церемония открытия состоялась 10 октября на Приморской сцене Мариинского театра. На голубой звездной дорожке зрителей приветствовали известные кинематографисты и многообещающие дебютанты. Все наши. Впервые за 18 лет кинофорум открылся при участии лишь отечественных кинодеятелей. Меры ограничения допустили во Владивосток только ленты зарубежных режиссеров.

– Мы проводим фестиваль без присутствия иностранных гостей, в его программе большую часть составляют отечественные фильмы, и основное жюри форума состоит только из российских кинематографистов. Но оно по-прежнему будет выносить беспристрастные оценки, – заверил генеральный директор фестиваля народный артист России Ефим Звеняцкий. При этом кино стран АТР он точно охарактеризовал как «встречу цивилизаций».

Глава Приморского края Олег Кожемяко в свою очередь выказал благодарность организаторам фестиваля, который, по его словам, является большим событием в мире искусства. По его замечанию, Приморье уже нельзя представить без «Меридианов…».

– За 18 лет фестиваль стал знаковым культурным событием. Здесь рождаются новые идеи, формируются тенденции, творится киноистория. И, конечно, отрадно, что все говорят на одном понятном языке – языке кинематографа, – цитирует губернатора РИА VladNews.

Президент XVIII «Меридианов Тихого» Андрей Кончаловский лично посетить Владивосток не смог, но произнес речь по видеосвязи:

– Мне приятно, что вы дали мне возможность остаться в роли президента в режиме онлайн. И я хочу порадоваться, что, несмотря ни на что, фестиваль состоится!

Свои видеопослания прислали и иностранные гости (бывавшие, кстати, на предыдущих «Меридианах…»), мировые звезды Жаклин Биссет, Эрик Робертс, Настасья Кински, Майкл Мэдсен. Все они выразили сожаление, что пандемия не позволила им прилететь во Владивосток, пообещали сделать это при первой возможности и пожелали фестивалю успеха.

Завершилась церемония открытия по традиции вручением приза губернатора Приморья «9288 км» за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Нынче он достался актеру театра и кино, кинорежиссеру и почетному президенту фестиваля Сергею Степанченко. Вместе с Олегом Кожемяко он ударил в корабельную рынду, звон которой ознаменовал старт кинофорума.

Завершатся «Меридианы…» 16 октября. Всего за фестивальную неделю будет представлено более 190 фильмов из 49 стран. Из них три международных, семь мировых, 30 азиатских и 55 российских премьер. Напоминаем, что ходить в кино у нас в городе позволяется. Так что смотрите в «Океане» и «Уссури» фестивальные ленты. Когда еще придется?..

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА