Заболевших стало больше, чем выздоровевших В больницах Приморья разворачивают дополнительные места для коронавирусных больных

Для амбулаторных больных правительство края закупит препарат от коронавируса

В регион пришла тестовая партия препарата «Спутник V» для вакцинации врачей из «красной» зоны ковидных госпиталей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первая партия зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции поставлена в Приморье в рамках соглашения, заключенного с правительством РФ.

«Мы получили тестовую партию в ограниченном количестве, уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска – это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением», – проинформировала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка с начала октября значительно ухудшилась – в крае сейчас регистрируют в среднем на 30 % больше заболевших, чем две недели назад. Это связано как с осенним похолоданием, когда растет число заболевших ОРВИ, так и с возросшей активностью граждан, увеличением числа домашних, социальных, рабочих контактов. Нагрузка на больницы растет – в последние несколько недель число выписавшихся пациентов стабильно уступает количеству заболевших. Так, в понедельник еще два человека не справились с болезнью.

«Коечный фонд работает с высокой нагрузкой, на сегодняшний день занятость коек составляет 90 %», – проинформировала министр здравоохранения края. В этой связи региональный минздрав разворачивает дополнительные койко-места, в Уссурийской центральной городской больнице, Хасанской ЦРБ, в Краевой клинической больнице №2 и во владивостокской клинической больнице №4. Рассматривается вопрос увеличения коечного фонда в госпитале ветеранов войн. В медучреждения направляют средства индивидуальной защиты, проверяется запас лекарственных средств.

«В связи с ростом числа заболевших правительство Приморского края приняло решение направить средства на закупку препарата «Фавипиравир», который будет применяться для амбулаторного лечения пациентов. Сегодня мы даем бесплатное лекарство в стационарах, часть медикаментов – пациентам для лечения на дому. Теперь будем обеспечивать лечение новым препаратом, который себя зарекомендовал как очень эффективный, но довольно дорогостоящий для личного приобретения», – отметила министр.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. В числе основных способов предотвратить распространение опасной инфекции – использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка рук, соблюдение социальной дистанции.

Министр краевого здравоохранения напомнила гражданам, что в дневные часы при повышении температуры, появлении чихания или кашля нужно вызывать не «скорую помощь», а врача-терапевта.

«Вызывая «скорую» при незначительном недомогании, мы создаем колоссальную нагрузку на врачей «скорой помощи» – они не успевают оказывать помощь тем, кому это действительно нужно», – подчеркнула Анастасия Худченко.

По-прежнему в зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет. В крае зарегистрировано уже 122 летальных исхода заболевания COVID-19. «Структура заболеваемости по проявлениям сегодня выглядит так: 29 % пациентов переносят болезнь без клинических проявлений, у 51 % – признаки острых респираторных инфекций, а у 20 % – пневмонии», – сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта www.primorsky.ru