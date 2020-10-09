Что, внучок, русских слов не понимаешь? Нынешняя кинонеделя подготовила шесть премьер во Владивостоке

На большие экраны выходят фантастика «Бегущий по лезвию», отечественная мелодрама с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка», ужастик «Первая ведьма», историческая драма «Генерал Де Голль», триллер «Кто не спрятался» и мультик «Гномы в деле!».

«Бегущий по лезвию» (16+)

Отставной детектив Рик Декард вновь восстановлен в полиции Лос-Анджелеса для поиска возглавляемой Роем Батти группы киборгов, совершившей побег из космической колонии на Землю. В полиции считают, что киборги пытаются встретиться с Эндолом Тайреллом, руководителем корпорации, ставящей эксперименты над кибернетическим интеллектом. Рик Декард получает задание выяснить мотивы действий киборгов, а затем уничтожить их.

«Гудбай, Америка» (12+)

Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого. Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Григорий доказывает, что все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

«Первая ведьма» (16+)

17-летний Бен приезжает на каникулы к отцу в приморский городок. Однажды молодая пара из соседнего дома приводит с собой после лесной прогулки древнее зло. Бен и его подруга Мэллори быстро замечают, что с соседями, а потом и во всем городке начало твориться нечто странное. Молодым людям придется бросить вызов колдовским чарам, чтобы не допустить в мир адские полчища.

«Генерал Де Голль» (16+)

Разгар Второй мировой войны. Франция обессилена и готова сдаться. Но истинный патриот генерал де Голль не мог позволить стране потерять честь и достоинство. Он спорит с правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Де Голль становится голосом Сопротивления, заручившись в этом поддержкой лишь любимой жены.

«Кто не спрятался» (18+)

Вы снимали жилье через Интернет? Смотрели красивые картинки на сайте и представляли идеальный отпуск? Две молодые пары решили провести выходные на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними пристально следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры.

«Гномы в деле!» (6+)

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов переманил его главный конкурент Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, да не одно, а целых три! Прямо к нему домой заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хотели бы научиться печь. Недоверчивый Тео поначалу пытается прогнать маленьких озорников, но не тут-то было. Ты их в дверь, а они в окно! Тео ничего не остается, как дать им шанс. Успеет ли Тео научить всему гномов, чтобы с их помощью отстоять кондитерскую?

Фото с сайта Kinopoisk.ru