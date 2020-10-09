«Времена года» во Владивостоке поразили афро-испанскими мотивами За время пандемии любители классической музыки в приморской столице истосковались по живому исполнению. Поэтому на концерте камерного ансамбля «Кармен», который прошел в Приморской филармонии, был аншлаг.

В рамках XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» (6+) лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов представили на суд слушателей сюиту популярного аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе». В отличие от произведений подобного жанра Петра Чайковского или Антонио Вивальди здесь представлены не смена сезонов и погодные особенности, но показана душа столицы Аргентины и жителей его бедных предместий в разные временные отрезки. А еще популяризатор классического танго наполнил свою 20-минутную композицию джазовыми и афро-испанскими мотивами, что сделало его «Времена года» столь необычным и запоминающимся.

Помимо этой сюиты на концерте прозвучала музыка из популярных зарубежных и отечественных кинофильмов, оперных партий. Соответственно, менялся и состав исполнителей на сцене филармонии.

Изначально ансамбль «Кармен» создавался в 2014 году как струнный квартет из числа молодых исполнителей Тихоокеанского симфонического оркестра. Он, кстати, был частым гостем Восточного экономического форума. Дарья Яровая (скрипка), Григорий Зайцев (альт) и Людмила Гомозова (виолончель) до сих пор выступают в коллективе. К ним присоединились Галина Гребенюк (фортепиано) и Алексей Алехнович (ударные), что основательно расширило палитру их творчества. А в ходе этого выступления к ним присоединился еще и виртуоз-баянист Михаил Сафонов.

– После длительной пятимесячной самоизоляции наш коллектив наконец-то выступил на сцене перед публикой, – отметила руководитель «Кармен» Людмила Гомозова. – Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, даже репетиции нам приходилось проводить удаленно друг от друга – такое в нашей истории случилось впервые. Тем не менее, работая на удаленке, мы присоединились к акции многих музыкантов мира и записали саундтрек одного из зарубежных фильмов современности. А Пьяццоллу для сегодняшнего исполнения выбрали из-за его волнительной и вдохновляющей музыки, которая никого не оставляет равнодушным. И не прогадали – публика была в восторге. Мы рады, что не омрачили ожиданий наших давних поклонников.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из архива «В»