Отдадим только в добрые руки Выставка-раздача животных «Спасем жизнь» недавно прошла во Владивостоке. В сквере Суханова волонтеры расставили просторные клетки с котами, чтобы горожане могли выбрать себе питомца. Или, например, профинансировать часть затрат на содержание животных – выделить небольшую сумму на покупку корма, оплату лекарств и ветеринарных услуг. Чтобы придать мероприятию немного праздничного настроения и еще больше позитивных эмоций, некоторые волонтеры нарядились в костюмы кошек.

Корреспондент РИА VladNews побывал там и выяснил, как добровольцы помогают решать проблему бездомных животных в краевом центре.

Волонтерское движение «Спасем жизнь» существует 11 лет, и за время работы его участникам удалось спасти жизнь и помочь найти новый кров сотням питомцев. В спасении жизней животных и их реабилитации волонтеров очень выручают неравнодушные жители города, в основном пенсионеры.

Все животные, которых можно было увидеть в этот день в сквере Суханова, находились на передержке, то есть на временном содержании у неравнодушных жителей, таких как, например, Ирина Александровна. Она подобрала четверых котят на улице, едва живых, даже не пищали – так были голодны. Их мама куда-то пропала, а без нее шансов выжить у маленьких животных не было, посчитала сердобольная горожанка. Она забрала всех четверых домой и выходила их. Ее подопечные уже выросли, но по-прежнему никому, кроме нее, не нужны. По словам женщины, люди охотно забирают маленьких и милых котят, а взрослых пристраивать уже труднее.

На выставке-раздаче были в основном разномастные представители кошачьего семейства, их возраст – от года до трех лет, все со справками от ветеринаров. Кошачье царство разбавили два щенка. Корреспондент РИА VladNews поинтересовался у одного из организаторов мероприятия Лилии Драчевой, почему так мало собак.

«На их содержание уходит много больше и средств, и физических сил, – пояснила Лилия Сергеевна. – Поэтому меньше желающих держать их у себя какое-то время, пока не найдутся желающие стать постоянным хозяином дворняги».

Бывает, что беспризорных животных подбирают с улиц или выбирают на таких вот выставках вовсе не из добрых побуждений, предупредила организатор выставки.

«Есть и более значимая и острая проблема – потребление собак в пищу. К сожалению, это реальность, и такие случаи не редки», – заверила Лилия Драчева.

Она сама однажды передала питомцев женщине, которая обещала стать им добрым хозяином. Через некоторое время волонтер узнала, что тех, о ком она старательно заботилась, съели.

Проблема бездомных животных уже долгое время актуальна для Владивостока. По словам Лилии Сергеевны, имеющиеся пункты передержки заполнены, а животных на улицах становится все больше. В том числе и потому, что люди сами их выкидывают из дома, оправдывая свои поступки невозможностью содержать, переездом и даже тем, что повзрослевший домашний питомец стал чересчур обременительным для хозяев.

Финансовая сторона ухода за животными требует особого внимания. Как объяснила волонтер, даже здоровому питомцу все равно необходим «минимальный пакет» прививок. Его стоимость, например, для кота превышает три тысячи рублей. Если же животное заболеет, то и денег для его выздоровления и реабилитации нужно больше.

Кстати, к волонтерам попадает много травмированных животных: с травмированным глазом, отрубленным хвостом, потерянной лапой… Но все равно находятся добрые люди, которые забирают их к себе домой и помогают «социализироваться», почувствовать себя любимым домашним питомцем.

В среднем за один день работы выставки удается найти добрые руки для 25-35 кошек. Рекорд, поставленный волонтерами за все время деятельности таких выставок – 45. Кстати, нынешняя, в сквере Суханова, его побила – в добрые руки попали 50 котов и кошек.

Участники движения очень переживают, отдавая котов в семьи. Это одновременно и радостный, и волнительный момент. Из-за случаев плохого обращения с животными многие добровольные помощники признаются, что стали чересчур подозрительными и мнительными.

Отдавая животных, волонтеры переживают за каждый «хвост». Малышам, находящимся на передержке, нарочно не дают кличек, чтобы не привязываться к ним, потому что и для благодетелей разлука с ними – переживание.

За дальнейшей судьбой котят волонтеры следят, запрашивают у новых хозяев фото– и видеоотчеты. А также заключается договор о гуманном обращении с питомцем. В обязательства входят обеспечение полноценного питания и необходимая забота, уход.

Самое важное – не оставлять животное на улице. Добровольцы настоятельно просят в таких ситуациях обращаться к ним, чтобы вновь взять ставшего обременительным для хозяев питомца на передержку.

Кирилл МИНЯЙЛО

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