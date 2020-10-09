Пешеходные зоны расчищают от киосков и ларьков Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) совместно с сотрудниками административно-территориальных управлений (АТУ) убирают с улиц Владивостока объекты, установленные гражданами самовольно и без разрешений. Как правило, под снос идут металлические гаражи, киоски, торговые павильоны, ограждения, заборы и контейнеры, пояснили в пресс-службе мэрии.

Так, накануне силами городских служб был демонтирован киоск, установленный в районе дома № 88 на Океанском проспекте. Как уточнили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района, собственникам давали время на самостоятельный демонтаж, однако этой возможностью никто не воспользовался.

«В результате объект был демонтирован городскими службами. Ранее здесь же силами муниципального предприятия «СГТ» был убран ларек по ремонту обуви. В планах у мэрии – полностью освободить здесь пешеходную часть», – рассказали специалисты городской администрации.

Отметим, что мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков во Владивостоке ведутся ежедневно. Собственникам предлагается добровольно убрать и вывезти незаконные объекты. В противном случае они демонтируются силами городских служб.

Если собственники решат вернуть свое имущество, им придется заплатить штрафы за самовольное размещение объектов, работы по демонтажу и хранению.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru