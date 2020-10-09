Сняли с маршрута за курение Во Владивостоке продолжаются проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Так, накануне во время очередного рейда с маршрута № 23 сняли пассажирский автобус за курение водителя в салоне.

Нарушителю грозит штраф, кроме того, ему придется пройти внеплановый инструктаж, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники городской административной комиссии и Росгвардии также составили протокол на водителя автобуса маршрута № 102, который находился в салоне без маски.

«Все водители обязаны быть в масках, также автобусы должны ежедневно проходить дезинфекцию. Наличие соответствующих отметок административные комиссии вместе с полицией проверяют во время рейдов. За несоблюдение требований действующего режима повышенной готовности грозит штраф», – отметили в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Во время рейда велась работа и с пассажирами: тем из них, кто находился в салоне без маски, вручали памятки с рекомендациями неукоснительно соблюдать правила безопасности в период распространения коронавирусной инфекции, в том числе при поездках в общественном транспорте.

Всего только за один день рейда в разных районах краевого центра административные комиссии проверили 335 единиц общественного транспорта.

Напомним, что из-за опасности распространения коронавируса во Владивостоке действует режим повышенной готовности. С начала пандемии в Приморье выявили 12 284 случая заражения. Подавляющая часть заболевших проживает во Владивостоке – в краевой столице зафиксировано более 62 % от общего числа заражений.

Отдел новостей «В»

Фото Павла ДОРОФЕЕВА/www.vlc.ru