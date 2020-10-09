Дизайн городской среды доверят пяти специалистам В администрации Владивостока по распоряжению главы города Олега Гуменюка создают отдел дизайна городской среды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Принято решение, что отдел дизайна городской среды будет работать в управлении архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа. В его состав войдут профессиональные дизайнеры и архитекторы, которые являются специалистами в области современных тенденций и технологий обустройства городских территорий. Как отметили в управлении, среди первоочередных задач отдела – разработка дизайн-кода города, колористических решений и другие.

«В отделе будут работать пять специалистов, все они разносторонние люди, знающие современные стандарты городского дизайна, – подчеркнул Олег Гуменюк. – И самое главное, они профессионалы своего дела. Работа по созданию такого отдела уже ведется, примерно через месяц специалисты пройдут все соответствующие проверки и приступят к работе».

Также при главе краевого центра будет создан общественный совет по благоустройству, куда войдут урбанисты, архитекторы, дизайнеры, деятели культуры, активные граждане Владивостока. Это совещательный орган, на рассмотрение которого будут выноситься общественно значимые вопросы городского благоустройства.

Будет продолжена и практика общественного обсуждения вопросов благоустройства среди жителей, которая использовалась в этом году при строительстве скверов.

Отдел новостей «В»