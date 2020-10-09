Мотофристайл: и на суше, и на море В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, Водноспортивную станцию ЦСКА огласит рев мотоциклов. Здесь состоится краевой фестиваль спорта и моторов «Владивосток-2020» (0+). Вход для зрителей свободный, уточнили в пресс-службе мэрии.

По информации организаторов фестиваля, сейчас площадку готовят к соревнованиям. На станции ЦСКА появится экстрим-парк, где спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки.

«В программе фестиваля – показательные выступления сильнейшей российской команды по мотофристайлу – FMX13. Впервые попробует свои силы приморская команда мотофристайлеров. Также зрители увидят выступления профессиональных стантрайдеров», – рассказали организаторы.

Зрелищные соревнования пройдут не только на суше, но и на воде. Водная часть фестиваля будет представлена командой флайбордистов и атлетов на водных мотоциклах.

Справка «В»

В субботу с 12.00 до 14.00 пройдут тренировочные заезды. Основная часть фестиваля пройдет в воскресенье с 12.00 до 17.00.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru