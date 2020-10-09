До завершения прививочной кампании осталось три недели В Приморье продолжается вакцинация против гриппа. По данным пресс-службы края, на 8 октября уже привито 632 257 приморцев, в том числе 176 284 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, наиболее низкий показатель по иммунизации населения против гриппа отмечается в Шкотовском и Ольгинском районах. Причина в том, что многие не считают опасными такие заболевания, как грипп, ветряная оспа, корь.

«Люди убеждены, что естественный иммунитет справится лучше, чем вакцина. Но грипп опасен своими осложнениями, тяжелыми для человека. Наиболее частым осложнением является пневмония (воспаление легких). Кроме того, грипп осложняется воспалением лобных, гайморовых пазух, воспалением среднего уха – отитом, поражением сердечно-сосудистой системы, имеющим название «гриппозный миокардит». Но самые грозные последствия гриппа – это поражение центральной нервной системы. Особенно тяжело грипп протекает у маленьких детей, пожилых людей, у тех, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, нервной систем, почек. У беременных он угрожает не только здоровью женщины, но и жизни плода», – объясняет главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике краевого минздрава Евгения Воробьева.

Как уверяют медики, современные вакцины представляют собой высокоочищенные препараты, их можно вводить как взрослым (без возрастных ограничений), так и детям начиная с 6 месяцев жизни. В Приморье в настоящее время проводится иммунизация против гриппа вакциной «Совигрипп», которая хорошо переносится. В редких случаях (2-3 %) после прививки может подняться температура тела до 37,5 градуса, появиться небольшое уплотнение или покраснение в месте введения препарата. Эти послепрививочные реакции проходят в течение первых трех суток и не требуют лечения. Основными противопоказаниями для прививки являются тяжелая аллергическая реакция на куриный белок, острое инфекционное заболевание или обострение хронического на момент вакцинации.

Прививки делаются ежегодно в осенний период, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, так как каждый год меняются типы вирусов, входящие в состав вакцины.

«Иммунитет развивается через 14 дней после вакцинации. В этот период очень важно избегать переохлаждения и контакта с больными респираторными вирусными инфекциями», – добавляют в минздраве.

Специалисты подчеркивают, что своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90 % детей и взрослых. Даже если после вакцинации произошло заражение гриппом, болезнь будет протекать легко, без возникновения осложнений.

Напомним, что прививочная кампания по вакцинации против гриппа в Приморье началась 1 сентября и завершится 1 ноября.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса НАГАЕВА/primorsky.ru