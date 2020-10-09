В планах – тысяча квартир Вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит на особом контроле у губернатора Приморья

Проблема обеспечения детей-сирот жильем существовала всегда, но обострилась в регионах после изменения федерального законодательства в 2013 году.

Тогда дети-сироты были выделены в отдельную категорию льготников и жилье им выдавалось не в социальный найм, а в специализированный, не допускающий ни приватизации, ни выселения нанимателя. И только по истечении пяти лет наниматели могли заключить договор с муниципалитетами о бессрочном социальном найме.

И, наконец, регионы должны были создать специализированный жилищный фонд для детей-сирот. Но с последним возникли сложности.

– Проблемы были не в финансировании – денег на приобретение жилья детям-сиротам выделялось достаточно, – поясняет сложившуюся ситуацию замминистра образования Приморского края Наталья Василянская. – Сложность заключалась в том, что приобретать было нечего. Квартиры в основном прикупались на вторичном рынке, а его ресурсы были ограниченны. Ситуацию частично удавалось разрешать за счет строительства домов детям-сиротам в рамках госпрограммы, но в 2017 году очередные изменения федерального законодательства ограничили число детей-сирот на один многоквартирный дом 25 процентами.

В результате число нуждающихся в жилье лишь росло. В 2013 году в очередь на квартиры встали сразу около трех тысяч детей-сирот, достигших совершеннолетия. На начало 2019 года число очередников выросло до 5820. Всего же нуждающихся в жилье (в том числе и не достигших 18-летнего возраста) на тот момент насчитывалось 7532 человека.

Сертификат в помощь

С начала 2019 года вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит на особом контроле у губернатора Приморья. По инициативе Олега Кожемяко законодательная база, регулирующая эти вопросы, претерпела существенные изменения. В частности, были разделены полномочия между регионом и муниципалитетами.

– Полномочия по приобретению и строительству жилья для детей–сирот, имеющих судебные решения (то есть чье право на получение жилья было подтверждено судом. – Прим. авт.), переданы КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», – поясняет Наталья Василянская. – Сирот, не имеющих на руках судебного решения, жильем обеспечивают муниципалитеты. То есть всех достигших совершеннолетия и не имеющих собственного угла, причем без разницы, воспитанных в детских домах или в приемных семьях.

Добавим, что речь здесь идет не только о тех детях, что выросли в конкретном городе (например во Владивостоке), но и о тех, что приехали сюда учиться из других регионов.

И, наконец, была введена дополнительная социальная мера – сертификат на приобретение жилья. Его стоимость рассчитывает муниципалитет, и сумма зависит от цены одного кв. метра, высчитанного минстроем. В этом квартале, например, стоимость сертификата, выданного во Владивостоке, составляет 2900000 рублей.

Сертификат могут получить дети-сироты, достигшие 25-летнего возраста, имеющие на руках решение суда о предоставлении жилья и прошедшие социальную адаптацию. То есть не состоящие на учете в надзорных органах, а также имеющие официальный трудовой стаж не менее 36 месяцев. Сертификат граждане получают по месту регистрации.

Имея на руках документ, льготники могут выбрать квартиру по своему усмотрению, более того, привлекая для этих целей дополнительные средства (например материнский капитал) либо участвуя в госпрограммах, таких как «Дальневосточная ипотека» или «Жилье молодой семье».

Новоселов станет больше

В итоге количество квартир, выданных детям-сиротам с 2019 года, резко выросло. Для сравнения: за 2017-2018 годы квартиры получили всего 437 сирот, в 2019-м – 832 человека, причем изначально планировалось обеспечить жильем 700 очередников. В этом году в планах поднять планку до 1000 человек, и уже за девять месяцев этого года жильем обеспечены 792 человека. Из них 470 получили квартиры по договорам найма и 322 приобрели квартиры с использованием сертификатов. В дальнейшем планируется также обеспечивать квартирами не менее тысячи сирот ежегодно.

Всего же, по информации краевого департамента образования и науки, в 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот было выделено из регионального и федерального бюджетов более 1,2 млрд рублей. В этом году на эти цели запланировано потратить более 1,5 млрд рублей.

Понятное дело, что количество детей-сирот, нуждающихся в жилье, не статично. По-прежнему продолжают отказываться от детей, а нерадивых пап и мам лишать родительских прав. В конце концов, в регион приезжают студенты, пополняя собой список местных сирот. Тем не менее, по словам специалистов минобразования, в этом году край вышел на стабильное плато снижения числа нуждающихся в жилье. Так, на 1 сентября этого года число совершеннолетних очередников составляет 5603 человека. Всего же в сводный список нуждающихся, в том числе в перспективе, входит 7443 человека.

Примечательно, что показатели обеспечения жильем детей-сирот растут как в целом по Приморью, так и на отдельных территориях края. К примеру, в Партизанске в 2019 году квартирами обеспечили 31 человека, в 2020-м жилье есть уже у 26 граждан (21 житель города получил его по договорам и 5 – по сертификатам). Кроме того, до конца декабря здесь предоставят еще 11 квартир.

А со следующего года в законодательство края планируется внести очередные изменения. В частности, уменьшить возраст предоставления сертификата до 23 лет. А также упростить пакет документов для подтверждения социальной адаптации, что позволит увеличить темпы обеспечения квартирами нуждающихся в них детей-сирот.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта www.vlc.ru