Сведения о толщине асфальта сочли недостоверными Во Владивостоке перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве при проведении ремонта автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2018 года предприятие ремонтировало автомобильные дороги по улицам Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ в краевом центре. Работы велись в рамках муниципального контракта стоимостью более 115 млн рублей.

По окончании ремонтных работ фигурант подписал и представил заказчику акты об их выполнении и справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о толщине верхнего (защитного) слоя покрытия дорожного полотна автомобильных дорог.

В результате противоправных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере почти 4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В ходе следствия ущерб возмещен.

Отдел новостей «В»