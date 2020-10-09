Готовы на 95 % Очередное заседание штаба по подготовке Владивостока к отопительному сезону – 2020/2021 прошло в администрации города.

Специалисты заверили, что подготовка к нему идет в плановом порядке, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Так, к зиме на 100 % готовы детские сады, школы, учреждения культуры, завершается подготовка жилищного городского фонда – внутридомовые коммуникации жилых зданий промыты, опрессованы и готовы к подаче тепла. О полной готовности к подаче тепла заявили представители административно-территориальных управлений всех районов города.

Представители Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду проходят по графику, плановые работы должны завершиться до 15 октября.

«Паспорта готовности, которые свидетельствуют о полной готовности объектов к отопительному сезону, организациям Владивостока необходимо получить до начала отопительного сезона. В целом подготовка к зиме проходит в плановом режиме и находится под контролем», – отметили представители городской администрации.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает после 20 октября, как только среднесуточная температура воздуха будет держаться в течение пяти дней не выше +8. Сначала тепло поступит в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней – в квартиры горожан.

Отдел новостей «В»

Фото:

Татьяны ЯРМОЛЕНКО, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/ www.vlc.ru