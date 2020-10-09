Как не попасться на уловки мошенников и защитить свои права, объяснят финансисты Банк России приглашает приморских пенсионеров повысить уровень знаний в сфере финансов, не выходя из дома.

Стартовала осенняя онлайн-сессия проекта «Финансовая грамотность для старшего возраста», она продлится до 18 декабря, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

На онлайн-занятиях слушатели узнают о финансовых продуктах и услугах, получат представление об основах безопасного инвестирования. Специалисты расскажут, как избежать уловок мошенников и защитить свои права, если их нарушают финансовые организации.

Участники онлайн-сессии могут подключаться к занятиям как группами, так и самостоятельно, со своего компьютера или ноутбука. Продолжительность каждого занятия – 45 минут. Эфиры проходят по будням в соответствии с расписанием на сайте https://pensio​nfg.ru/. Здесь же можно зарегистрироваться на выбранные лекции. После просмотра вебинара каждый слушатель получит сертификат.

Отдел новостей «В»