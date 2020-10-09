Звездные руки – у входа в «Океан» За два дня до официального открытия кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» (16+) у входа в кинотеатр «Океан» на аллее кинозвезд появились новые плиты с отпечатками рук самых ярких, самых звездных гостей фестиваля.

Напомним, что аллея кино-звезд открылась в 2015 году. С тех пор свои отпечатки там при желании могут найти Федор Бондарчук, Фанни Ардан, Майкл Мэдсен, Павел Лунгин, Алексей Учитель, Каори Момои, Карен Шахназаров и многие другие кинодеятели и звезды кино.

Пополняется плитами аллея раз в год – накануне кинофестиваля. На этот раз ее украсили отпечатки рук Кодзи Ямамура, Стивена Сигала, Дмитрия Месхиева, Эрика Робертса, Энди Макдауэлл, Алексея Гуськова.

– Какие имена на этих плитах, на аллее, которая родилась не так давно – всего лишь в 2015 году! – восторгался на открытии глава оргкомитета «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий. – Совсем скоро мы с вами будем встречать гостей 18-го Pacific Merdian, и, возможно, их имена в будущем году тоже появятся на плитах на этой аллее.

В этом году, как уже писал «В», «Меридианы Тихого» пройдут в формате «только свои» – зарубежные гости не приедут, но вот 120 отечественных гостей Ефим Семенович жителям Владивостока твердо пообещал. Так же как и автокинотеатр на площади Борцов за власть оветов во Владивостоке, «Эхо «Меридианов» в городах края и многое другое.

А исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова отметила, что за 18 лет работы «Меридианы Тихого» не просто стали частью жизни приморской столицы, но и во многом способствовали ее изменениям к лучшему.

– Фестиваль имеет свою миссию – просветительскую, – отметила она. – У нас не сразу, но сформировался зритель, который стал разбираться в авторском кино, ценить его. Люди научились смотреть кино, в том числе длинное, азиатское, кино, которое заставляет мыслить, рассуждать. Зрители любят встречи с творческими людьми, задают умные и интересные вопросы.

К нам приходят волонтеры и узнают многое об истории города, о кинематографе, приобретают первый опыт общения с незаурядными людьми, опыт работы в нестандартных ситуациях.

И вообще город за 18 лет стал намного лучше, отчасти в этом есть заслуга нашего кинофестиваля, это случилось в том числе благодаря его энергии, его инициативе. Я знаю, что приезжающие к нам гости ждут этой поездки, ждут встречи с Владивостоком.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА