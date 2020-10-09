По следам великого Бабура Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока» (6+), открывшаяся на днях в Приморской краевой картинной галерее, не просто особенная – уникальная. И не только потому, что это первый совместный проект галереи и Музея Востока. Содержание выставки обращает нас к истории и культуре региона, о котором мы, дальневосточники, знаем до обидного мало или не знаем совсем ничего. Речь идет о Ближнем Востоке.

– Почему из всех возможностей, которые предоставляют фонды Музея Востока, вы выбрали именно «Бабур-наме»?

– У Музея Востока богатейшие коллекции, связанные с искусством как Ближнего, так и Дальнего Востока, – поясняет Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Но если Дальний Восток нам известен и мы в целом имеем представление об искусстве Китая, Кореи, Японии в силу региональной близости и множества проектов, которые проходили на разных площадках города, то об искусстве Ближнего Востока жители столицы ДФО не знают почти ничего. Это как с античностью – в музеях нашего региона просто нет таких коллекций, потому что здесь, на Дальнем Востоке, была своя история того времени, никак не связанная с Древней Грецией, Древним Римом… Так и Ближний Восток – Приморская картинная галерея не обладает такими коллекциями, да и, по большому счету, во всем регионе нет коллекций, рассказывающих об истории и искусстве стран этой части мира. А ведь это огромный пласт мировой культуры. И когда мы с коллегами обсуждали, что же именно показать из их коллекций, то остановились именно на теме Ближнего Востока.

Изумительной красоты миниатюры «Бабур-наме» будут радовать нас целых пять месяцев. Приятно еще и то, что «Бабур-наме» из фондов Музея Востока целый год нигде не выставлялись, то есть наша выставка станет первой после большого перерыва.

И мы постараемся за это время как можно больше рассказать об этой культуре, погрузить в нее зрителя, потому что это уникальный, интересный материал, который нам незнаком.

Всего на выставке будет представлено более 50 графических листов. Ранее они входили в одну книгу, но потом были разобраны и продавались по частям, что было намного выгоднее. В Россию миниатюры попали через известных купцов-коллекционеров – Алексея Морозова и Петра Щукина, хранились в частных коллекциях. Когда после революции началась национализация предметов искусства, частные коллекции порой переживали настоящие трагедии, поскольку безжалостно единое собрание разбирали на составные части и распределялись по разным музеям в основном по формальным признакам. Вот так листы из коллекции Щукина и попали в Музей Востока, поскольку формально являлись предметом восточного искусства.

Надеемся, что подобные проекты заинтересуют существующие в нашем городе и крае диаспоры уроженцев Средней Азии и Ближнего Востока, что каким-то образом они будут привлекаться к культурному процессу. Нам кажется это важным. Приведу пример.

Сотрудники галереи при любой возможности (например, пользуясь службами такси, в которых работает немало выходцев из Средней Азии и Ближнего Востока) проводят мини-соцопрос, скажем так, спрашивают у водителей о Бабуре. Оказывается, они знают, кто такой Бабур, глубоко уважают его и его жизнь.

Ну а «Бабур-наме» – это не столько жизнеописание, сколько правдивый рассказ о путешествиях и делах Бабура.

Все листы – в традициях восточной миниатюры – буквально заполнены рисунками, там нет ни кусочка белой бумаги, такое множество деталей, что всматриваться в них можно бесконечно. К примеру, в своих записях Бабур много говорил о птицах, и пернатых на рисунках очень много, так же как и разных растений, к примеру. Подчас бывает очень забавно угадывать, какое животное пытались изобразить художники. Например, Бабур упоминает крокодила – и на миниатюрах это скорее китайский дракон, удивительно милое создание.

В России перевод «Бабур-наме» был сделан в середине XIX века. Сегодня этот памятник культуры переведен на 25 языков мира. Мы к выставке приготовили большой каталог, где будут воспроизведены все миниатюры (замечу, что некоторые листы двусторонние, и, разумеется, показать обе стороны на выставке мы не можем, а вот в каталоге они будут представлены).

– Поскольку мы и правда мало знаем об истории и культуре народов Ближнего Востока, о самом Бабуре, планируете ли вы на выставке образовательную программу?

– Да, конечно. Причем мы хотим сделать как можно больше пояснительного материала. Потому что миниатюры надо рассматривать вместе с чтением текста, чтобы сцены были понятны. Поэтому у каждого листа разместим и текст, и пояснения – какое событие изображено, почему…

Будут проводиться экскурсии, в том числе кураторские, от специалиста по «Бабур-наме» из Музея Востока.

Ну и мы стараемся подключить к работе носителей этой культуры, кто вырос в ней. В частности, связались с общественной организацией уроженцев Узбекистана «Адалат». Оказалось, что у них есть много национальных костюмов, головных уборов, что среди членов организации немало певцов, музыкантов, танцоров, чтецов. И они готовы принять участие в работе выставки и транслировать культуру своей страны и ее традиции. Мы запланировали совместно с «Адалат» множество мероприятий в рамках выставки, где будем освещать разные аспекты восточной культуры.

Хотелось бы, чтобы «Адалат» помог привлечь к посещению выставки членов диаспоры, чтобы многочисленные жители Владивостока и Приморья со среднеазиатскими корнями дошли до нее, побывали, приобщились. Нам ведь никуда не деться от смешивания культур – мир меняется, идет постоянная миграция, и это надо принимать и грамотно выстраивать общение культур.

Разумеется, в образовательной программе большое внимание уделим самому понятию миниатюры, развитию этого уникального жанра. Ведь удивительно – миниатюрам «Бабур-наме» более 500 лет, а краски сияют, как будто они написаны вчера. Линия прекрасна, ракурсы интереснейшие. А как продумана композиция – на небольшом листе всему находится место, каждой детали.

Справка «В»

«Бабур-наме» («Книга Бабура», или «Записки Бабура») – воспоминания Захир ад-дина Мухаммеда Бабура, основателя Империи Великих Моголов, потомка Тамерлана.

Талантливый полководец и правитель, Бабур был широкообразованным человеком своего времени. В книгу воспоминаний он собрал исторические и биографические записки, этнографические и географические сведения о землях Центральной Азии, Афганистана и Индии, свои наставления и признания, документы и письма. Бабур был высокообразованным носителем среднеазиатской культуры. Его записки отражают большой интерес к истории, быту, флоре и фауне стран, в которых он побывал, и имеют огромную историческую и литературную ценность.

Миниатюры рукописи «Бабур-наме» – одна из жемчужин коллекции Государственного музея Востока – великолепный образец раннемонгольской школы индийской миниатюры. На них изображены бытовые и жанровые сцены – придворные пиры, охота, военные действия, а также флора и фауна Индии.

Миниатюры были созданы в последнее десятилетие ХVI века иранскими художниками при внуке Бабура – Акбаре в городах Агре и Лахоре. Мастера применяли краски с пигментами на минеральной и растительной основе, серебро и золото. Имена авторов миниатюр неизвестны. Ранее эти листы входили в обширную коллекцию памятников восточного искусства, собранную известным русским меценатом Петром Щукиным. К нему миниатюры попали от Алексея Морозова, купившего их 1906 году у приезжих персидских купцов. Считается, что в общей сложности в музеях и частных коллекциях содержится около 500 миниатюр из различных списков рукописи «Бабур-наме». Коллекция Государственного музея Востока – одна из самых масштабных в мире.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено Приморской картинной галереей, автор Сергей КИРЬЯНОВ