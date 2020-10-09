Для приморской столицы выбрали образ фронтовика Владивосток присоединился к региональному проекту «Арт-Победа 75»

На одной из подпорных стен в краевой столице появилось изображение Героя Советского Союза Григория Воропаева. Его авторы – активисты приморского отделения Российского союза молодежи совместно с художниками из мастерской монументального искусства «Квадролампа», которых объединил проект «Арт-Победа 75». Организаторы приурочили его к Году памяти и славы, который объявлен в честь 75-летия Победы.

«В рамках проекта на территории 12 муниципальных образований края мы монтируем арт-объекты, посвященные Героям Советского Союза, жителям края. Для приморской столицы был выбран образ Григория Яковлевича Воропаева», – рассказала заместитель председателя приморской краевой организации «Российский союз молодежи» Галина Богачук.

Во Владивостоке проект реализован при поддержке городского управления по делам молодежи, уточнили в пресс-службе мэрии. Новый арт-объект установили на подпорной стене в районе Светланской, 63. Здесь уже находится большая художественная композиция «Герои-тихоокеанцы», создателем которой является мастерская монументального искусства «Квадролампа». Новое изображение выполнено в такой же технике и едином стиле с существующим.

«Совместно с Российским союзом молодежи мы уже второй год проводим так называемые арт-десанты – выезжаем в разные муниципалитеты края и с активной молодежью создаем небольшие арт-объекты. Технику работы, которую мы выбрали для проекта «Арт-Победа 75», мы уже использовали в 2018 году для проекта «Герои-тихоокеанцы», который мы делали также совместно с горожанами. По своей сути это большая мозаика. Для начала художник подготавливает эскиз, переносит изображение на полотно и вырезает кусочки на станке. Основной материал – влагостойкая березовая фанера, которая покрыта резиновым грунтом, что позволяет противостоять нашей приморской погоде. Затем эти детали раскрашиваются и крепятся на стену. Для этого не нужны особые художественные навыки, поэтому поучаствовать в создании такого объекта может каждый», – объяснил руководитель проектов мастерской монументального искусства «Квадролампа» Георгий Косенко.

В создании арт-объекта, посвященного Григорию Воропаеву, также приняли участие студенты колледжей Владивостока, волонтеры Молодежного ресурсного центра.

«Администрация Владивостока всегда готова поддержать творческие инициативы молодежи. В этом году активисты города уже украсили несколько стен. В честь юбилея Победы на Верхнепортовой, 12в нарисовали солдат, вернувшихся с войны. Ко Дню России у школы № 75 на Нерчинской появилось изображение Владимира Арсеньева. В рамках «Молодежной инициативы» юные художники разрисовывают стену у театра им. Горького. Впереди у нас – реализация проектов в рамках «Фестиваля граффити». Радует, что молодежь активно подключается к благоустройству города», – рассказывает начальник управления по делам молодежи Сергей Язев.

Отметим, что проект «Арт-Победа 75» помимо Владивостока уже реализован в Надеждинском, Пожарском, Партизанском, Яковлевском районах, Находке, Лазо, Дальнегорске, Уссурийске и Чугуевке.

Справка «В»

Григорий Яковлевич Воропаев – участник Великой Отечественной войны, командир отделения 1140-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, сержант. Особо отличился в боях при форсировании реки Днепр. Погиб в бою 6 октября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/www.vlc.ru