Инвесторы ищут защиту в долларах Только за неделю – с 23 по 30 сентября – рубль ослабил свои позиции к доллару с 76,27 до 79,68 рубля, к евро – с 89,48 до 93,02 рубля. После достаточно долгого времени стабильного курса национальной валюты граждане потеряли было интерес к накоплениям в иностранных деньгах. Однако уже с февраля этого года доллар и евро стали неуклонно дорожать относительно рубля, и на какой отметке остановится это затяжное падение, неизвестно. Каковы шансы национальной валюты если не укрепиться, то хотя бы стабилизироваться, стоит ли сейчас по такой цене покупать валюту? В чем копить и где копить? Об этом «В» расспрашивал председателя некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина.

– Что сегодня может стать причиной укрепления рубля, а что падением?

– Для национальной валюты благоприятно то, что цена на нефть находится во вполне приемлемом диапазоне – 40-42 доллара за бочку смеси Brent – и будет находиться в этом коридоре до тех пор, пока будет выполняться соглашение ОПЕК+. К тому же рынок не видит оснований для серьезной угрозы поставок нефти и газа из Азербайджана, который вступил в военные действия с Арменией из-за Нагорного Карабаха.

Из негативных факторов – ожидаемый виток санкционного давления, сокращение валютных поступлений в казну. Мы по-прежнему, к сожалению, являемся больше поставщиками сырья на мировой рынок, а в период экономических кризисов спрос на него падает. Как это сейчас и происходит: вместо вложений капиталов в производство огромная масса инвесторов повсеместно переходит в «защитные активы», одним из которых является американский доллар. Кроме того, есть внутренние предпосылки для удешевления российских денег – это рост числа заболевших COVID-19 в стране. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, c 28 сентября в стране стало фиксироваться свыше 8 тысяч новых случаев болезни, причем последний раз более 8000 заболевших отмечалось 16 июня. Хотя из моих личных бесед с трейдерами выясняется, что данный фактор – рост числа новых заражений – можно не брать в расчет, поскольку он обусловлен увеличением масштабов тестирования.

– Чего ждать дальше?

– Техническая картина предыдущих торгов говорит о возможности укрепления рубля на 2-3 недели, так как фундаментальных краткосрочных поводов для продолжения падения российской валюты пока нет. Полагаю, Банк России начнет активно продавать валюту и удерживать курс рубля в психологически значимой отметке, потому как лишний повод для беспокойства сейчас никому не нужен. В обозримом двух-трех-месячном будущем российской валюты, по нашей оценке, курс будет удерживаться в диапазоне 77-80 рублей за доллар. Впрочем, в более долгосрочной перспективе российская валюта будет дешеветь, и никаких иллюзий относительно укрепления рубля не стоит питать. Но это будет плавный спуск. Если же котировка валют относительно рубля начнет меняться резко, то можно с огромной долей вероятности рассуждать о том, что в экономике происходит что-то серьезное и очень драматичное.

– Стоит ли сейчас по такой цене покупать инвалюту и какую именно с целью сохранения средств, как альтернативу банковскому вкладу, проценты по которому явно не возмещают потери от реальной инфляции?

– Если речь идет о том, чтобы 10 и более лет копить на квартиру или, например, на обучение ребенка в вузе, едва он пошел в первый класс, то тут сбережения в валюте будут выгоднее. В этом случае ослабление рубля приносит доход, даже если доллары или евро лежат не на депозите, а у вас под матрацем. Хотя валюта – далеко не единственный финансовый инструмент. Но хотелось бы акцентировать: чем ниже надежность инструмента, тем выше его доходность.

Кстати, сейчас банки вклады в евро уже практически нигде не принимают, а если и принимают, то при очень низкой ставке вводят дополнительные комиссии, пытаясь за счет этого компенсировать выпадающие доходы и покрыть расходы на обслуживание подобных счетов. С долларом ситуация лишь немногим лучше – ставка по таким депозитам составляет в среднем 0,25 % годовых.

Рублевые депозиты теряют привлекательность из-за снижения доходности. Поэтому интерес к альтернативным инструментам инвестирования вполне обоснован – это и паевые фонды, и фонды коллективного инвестирования, и другие финансовые стратегии. Сейчас граждане активно покупают облигации и занимаются брокерской деятельностью – последние два года банкиры говорят о росте количества открытых брокерских счетов. Но это подходит не для каждого – прежде чем стать «игроком», стоит очень внимательно ознакомиться с правилами «игры» и отдавать себе отчет, что есть риск все потерять. Ведь в отличие от малодоходных депозитов, которые застрахованы государством, инвестиционные счета, например, не попадают под систему страхования вкладов.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото из архива «В»