Рай для гурманов Гость программы на этой неделе – Светлана Василевская, представитель Туристического бюро Тайваня во Владивостоке. Кулинарный наставник – шеф-повар Антон Терентьев.

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Светлана, расскажите о своей организации.

– Туристическое бюро Тайваня – это государственная организация, работает в России два года. У нас есть отделения в Москве, а также во Владивостоке, поскольку наш регион ближе всех к Тайваню, а дальневосточники – основная доля российских туристов, посещающих остров. Однако он все еще остается малоизученным маршрутом для наших земляков. Туристическое бюро Тайваня ставит перед собой задачу исправить эту ситуацию, показать, что Тайвань – удивительная страна, которую нельзя пропустить в путешествиях.

– В чем же его изюминка?

– Поверьте, Тайвань вас сильно удивит. Существует стереотип, что это только бизнес-направление. Экономические успехи страны, ее лидирующие позиции в промышленности, IT-сфере способствовали активному развитию связей между тайваньским бизнесом и российским. И до недавнего времени остров прочно ассоциировался лишь с деловым туризмом. На самом деле его туристические возможности безграничны.

Тайвань – это особая общая атмосфера. Он очень комфортный и такой… расслабляющий, умиротворяющий, обволакивающий. Это связано прежде всего с природой. Тайвань невероятно зеленый остров. Сохранение природных богатств и упор на экологию – сознательная политика страны, поэтому ощущение некоего единения с природой остается с вами в любой точке Тайваня. Именно это дает ощущение покоя и комфорта. Природа лечит.

В то же время цивилизация тоже всегда рядом. На Тайване есть все, что нужно путешественнику: культурные и исторические достопримечательности, прекрасный шопинг, широкие возможности для отдыха с детьми – аквапарки, парки аттракционов, зоопарки. А еще на Тайване очень вкусно!

– Поговорим о вкусном! Какая она – тайваньская кухня?

– Тайвань называют раем для гурманов. Причин тому две: природная и историческая.

Во-первых, Тайвань расположен в двух климатических зонах – субтропиках и тропиках. В равнинной части острова тепло круглый год, среднегодовая температура +22 градуса. А центральная часть страны – это горы. Большой перепад высот (почти в 4000 м) создает на Тайване районы с умеренным климатом и даже тундру! Вы можете увидеть пальмы внизу, в равнинной части, выше – пейзажи альпийских лугов, растения тундры – ближе к вершинам гор. Представляете, какое разнообразие? Неудивительно, что на Тайване растет практически все! И обеспечивает столь же разнообразную кухню. А еще это остров, так что морепродукты – важная составляющая тайваньской кухни.

Во-вторых, у Тайваня богатое гастрономическое наследие, связанное с особенностями исторического развития. В разное время страна находилась под влиянием и европейских стран – Голландии и Испании, и азиатских – Японии и Китая. И все они привнесли в гастрономию Тайваня свои нотки. Так что вы сможете найти здесь любимые азиатские блюда – на острове много ресторанов японской, корейской, тайской кухни. Не останутся голодными и поклонники итальянской, немецкой или индийской кухни. Но, конечно, на Тайване обязательно нужно прикоснуться к разнообразию тайваньской кухни.

Самый простой и доступный способ – стритфуд. Остров славится своими сяочи – недорогими закусками по-тайваньски, их можно попробовать прямо во время прогулки и на ночных рынках. Тут для вас – знаменитый омлет с устрицами по-тайваньски, жареная рисовая вермишель, большие мясные пельмени Бавань и сяолунбао, лапша с говядиной, клейкий рис в бамбуке, уха из каракатицы, суп из молочной рыбы – все эти лакомства относятся к сяочи. Более сложные блюда стоит пробовать в ресторанах и кафе. Еда на Тайване недорогая, где бы вы ни решили поесть – на улице или в ресторане. А еще это знаменитый бабл ти – холодный чай с шариками из тапиоки, тайваньское изобретение, получившее огромную популярность во всем мире. И наше сегодняшнее блюдо относится к истинно тайваньской кухне, тайваньцы часто готовят его дома.

Курица «Три чашки»

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе куриного бедра – 600 г

Чеснок – 3 зубчика

Имбирь – 6 слайсов

Сухой красный перец чили – 1 шт.

Свежий базилик – 1 чашка

Соевый соус – 1,5 ст. л.

Кунжутное масло – 1 ч. л.

Соус дарк – 1 ч. л.

Рисовое вино – 1 ч. л.

Коричневый сахар – 1 ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Наливаем в сковороду кунжутное масло и обжариваем чеснок, имбирь и перец-чили на среднем огне несколько минут.

ШАГ 2. Добавляем курицу. Она должна быть покрыта маслом со всех сторон. Обжариваем, чтобы курица приобрела легкий коричневый оттенок.

ШАГ 3. Добавляем соевый соус, соус дарк, рисовое вино, сахар. Обжариваем, хорошо перемешивая.

ШАГ 4. Убавляем огонь и тушим около 15 минут, пока не уменьшится количество соуса в сковороде.

ШАГ 5. Добавляем базилик и готовим несколько минут.

ШАГ 6. Подаем к столу немедленно.

Справка

Taiwan Visitors Association (Туристическое бюро Тайваня) – организация, чья ключевая задача – продвижение Тайваня как направление туризма. Сферы ее работы – развитие туристической инфраструктуры, сохранение и поддержание культурного и исторического наследия, стимулирование притока туристов за счет содействия упрощению иммиграционных процедур и т.д. За два годы работы на российском рынке число туристов из России, посетивших Тайвань, возросло почти на 70 %.

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Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.

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