Делитесь красотой на фоне листопада! Популярный фотоконкурс радио «Лемма» «ЛЕДИ ОСЕНЬ» (18+) стартует с 1 октября

Многие любят осень за теплые оттенки желтого и красного, позолоченные пейзажи, долго не увядающие цветы и уютные вечера. Поэтому совсем скоро ленты наших социальных сетей наполнятся фотографиями, посвященными этой прекрасной поре.

Но ведь гораздо приятнее не только собирать лайки под публикациями, но и получать отличные призы за свое творчество. Поэтому радио «Лемма» объявляет о старте самого ожидаемого десятого, юбилейного фотоконкурса «Леди Осень – 2020»!

«Леди Осень» – это шанс рассказать всему Приморскому краю о себе, поделившись осенним портретом. Это яркие впечатления и позитивные эмоции, которых нам немного не хватало в последнее время.

А главное, это шанс выиграть украшение с настоящими якутскими бриллиантами и получить набор декоративной косметики. Или возможность поучаствовать в фотосессии у профессионального фотографа и дать интервью глянцевому журналу.

Такое определенно нельзя пропустить!

Фотографии конкурсанток будут публиковаться на сайте vladnews.ru, на сайте радио «Лемма» и в Instagram-аккаунте радиостанции, а также на страницах газеты «Владивосток».

Конкурсное жюри отберет десять полуфиналисток, которые примут участие в уроке позирования и пройдут по подиуму в шикарных платьях. По итогам этого этапа будут определены три победительницы конкурса, одна из которых получит титул «Леди Осень – 2020». В Instagram-аккаунте радиостанции путем голосования будет определена обладательница приза зрительских симпатий.

Имена победительниц юбилейного сезона фотоконкурса «Леди Осень – 2020» мы узнаем 5 ноября в прямом эфире радиостанции «Лемма».

Мы с нетерпением ждем ваши фотопортреты! Приглашаем участвовать в конкурсе девушек и женщин в любом возрасте, ведь вы все талантливые и прекрасные, независимо от того, сколько вам лет.

Чтобы стать участницей главного события этой осени, нужно выполнить ряд условий:

сделать фотопортрет в осеннем стиле (объем не более 3 Мб);

прислать фото по адресу: lady@radiolemma.ru или разместить в социальной сети Instagrаm с отметкой @radio_lemma и хештегами #ЛедиОсень2020 и #РадиоЛемма. (ваш аккаунт должен быть открыт на время проведения конкурса);

если вам удобнее отправить фото по почте, направляйте его по адресу: Народный проспект, 13, газета «Владивосток».

Заявки принимаются с 1 по 31 октября от участниц в возрасте 18 лет и старше.

С полными правилами можно ознакомиться на сайте www.vladnews.ru, на сайте и в Instagram-аккаунте радио «Лемма».

Партнеры конкурса

«ЭПЛ Даймонд» – группа компаний по производству и продаже ювелирных изделий

NYX Professional Makeup – американский бренд профессиональной декоративной косметики для макияжа

Marry me Dress For Day – сервис аренды платьев для мероприятий и фотосессий.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта pixabay.com