Наши спецы оцениваются золотом и серебром Приморцы успешно выступили в соревновательной программе «Навыки мудрых» VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia, ориентированной на профессионалов 50 лет и старше. Представитель Дальневосточного судостроительного колледжа Андрей Зайцев стал серебряным призером в компетенции «Сварочные технологии», сообщает пресс-служба краевого правительства.

– Ученики Андрея Викторовича также неоднократно становились победителями и призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Сварочные технологии», что говорит о высоком качестве подготовки по данному направлению в Приморье, – подчеркнула Ольга Пермякова, начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края.

Напомним, что накануне завершилось национальное первенство WorldSkills Russia среди представителей рабочих профессий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Соревнования впервые проходили в дистанционно-очном формате и традиционно включали программы как для юниоров – в возрасте от 10 до 16 лет, так и для граждан в возрасте от 50 лет и старше – «Навыки мудрых».

Приморский край был представлен в финале национального чемпионата по 28 компетенциям: от фотографии до инженерного дизайна CAD. За звание лучших от региона боролись 40 участников. Приморцы завоевали три золота, два серебра и шесть медалей за профессионализм.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА