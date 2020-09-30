На безопасное детство выделили 27 млн рублей В этом году в Приморье приступили к реализации нового комплекса мер, направленных на всестороннюю помощь детям, пострадавшим от жестокости, преступных посягательств со стороны взрослых или ровесников, информирует пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей и их близких родственников, уточняют в министерстве труда и социальной политики края. В частности, планируется открыть организации, действующие на постоянной основе и преимущественно в отдаленных населенных пунктах. Это могут быть службы примирения, региональные ресурсные центры, специализированные комнаты опроса «Безопасное пространство», семейные арт-терапевтические студии и другие объединения, где будут адресно работать с детьми, в том числе свидетелями жесткого обращения, и с родителями.

– Такого рода комплексный подход позволит выявлять семьи на ранней стадии неблагополучия, что позволит оказать своевременную квалифицированную помощь всем сторонам конфликта, – подчеркивают в ведомстве.

Новый проект приморцев получил грантовую помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На развитие системы обеспечения безопасного детства в Приморье направят более 27 млн рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Кавалеровского СРЦН «Детство»