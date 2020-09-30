Снова плачет соседский ребенок Возможно, вы спасете его, если не пройдете равнодушно мимо

Яркий рыжий тигренок и забавный упитанный мишка прогуливались в минувшую пятницу по набережной Спортивной гавани во Владивостоке и дружелюбно общались с горожанами. Организатором такого променада стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды», который проводил здесь акцию «Мои соседи».

Дети с радостью подбегали к зверюшкам (конечно же, это были сотрудники центра в ростовых костюмах тигра и медведя), обнимались с ними, жали лапы. Однако целевой аудиторией акции были не столько дети, сколько их родители.

Социальная акция «Мои соседи» в Приморье стала уже традиционной, она проводится с 2015 года. Главные ее активисты – местные социально-реабилитационные центры, а главная цель – привлечение внимания общественности к проблеме жестокого обращения с детьми и формирование активной гражданской позиции у людей по отношению к этому вопросу.

Как рассказали в краевом министерстве труда и социальной политики, в течение последней сентябрьской недели в муниципальных образованиях проходят уличные флешмобы, во время которых сотрудники и воспитанники социально-реабилитационных центров раздают прохожим информационно-просветительские материалы, направленные на профилактику насилия.

– У нас по-прежнему много детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и несвоевременно получающих помощь, – объясняет заместитель директора центра «Парус надежды» по методической работе Елена Шевцова. – И живут эти дети среди нас – своих соседей. С помощью такой акции мы стремимся донести до населения информацию о том, как помочь ребенку, если с ним жестоко обращаются родители, избивают или попросту не воспитывают. Люди часто не знают, что делать. В полицию звонить? Она все время занята, да и не все вопросы в ее компетенции. Но ведь есть и другие службы.

Именно об этих службах и рассказывали волонтеры жителям Владивостока. Всем желающим раздавали листовки с номерами экстренных служб, отдела опеки и попечительства и круглосуточным телефоном доверия. Такая информация, отмечает сотрудник «Паруса надежды», тиражируется ежегодно, однако о ней до сих пор знают не все.

– Когда в центр поступает тревожное сообщение, мы незамедлительно на него реагируем, – рассказывает Елена. – У нас есть дневной стационар на улице Сипягина, 15, в котором находится служба экстренной социально-психологической помощи «Социальный патруль». Сотрудники выезжают по «тревожному» адресу, проверяют информацию, если нужно, оказывают помощь. А если полиция находит беспризорного ребенка на улице, то мы его тоже принимаем в стационар.

В жизни бывают разные ситуации. Например, к нам обратилась девочка-подросток. Ее бабушка была парализована, а пьющая мать забрала бабушкин паспорт, по которому получала все социальные выплаты, положенные пенсионерке. Девочке приходилось учиться и работать, а еще ухаживать за младшей сестрой. Мы помогли восстановить бабушкины документы, заблокировали карточку. Теперь безответственная мать не имеет никакого доступа к деньгам, а детям стало легче жить в материальном плане.

Другой пример. Недавно нам позвонила женщина, у нее были проблемы с документами, она не могла получить деньги. Мы связали ее с нашим юрисконсультом, они встретились, обговорили ситуацию, и все решилось.

Кстати, в дневном стационаре «Паруса надежды» юрисконсульт дает бесплатные консультации два раза в неделю.

С помощью этой акции специалисты социально-реабилитационных центров стремятся донести до всех важную мысль: дети не брошены, ими занимаются, их воспитывают, о них заботятся. Но ответственность за создание безопасного мира для ребенка лежит на плечах каждого взрослого.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми или вам самим требуется помощь, вы можете обратиться в следующие организации:

* социально-реабилитационный центр «Парус надежды», тел. 8 (423) 238-80-35;

* служба экстренной социально-психологической помощи «Социальный патруль», тел. 8 (423) 290-20-11;

* круглосуточный телефон доверия 8-800-2000-122.

Марина ЗУБКО

Фото:

с сайта pixabay.com, пресс-службы центра «Парус надежды» / parusnad-vl.ru