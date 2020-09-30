Внимание всем! Пугаться не нужно В пятницу, 2 октября, во Владивостоке проверят работу системы оповещения. Проверка будет проходить с 10.30 до 12.00. В этот период в разных районах города будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение, информирует пресс-служба мэрии.

Также оповещение будет проводиться с помощью телевидения. Сигналы запустят на 10 каналах первого цифрового мультиплекса эфирного вещания, на канале «Общественное телевидение Приморья» и информационных каналах кабельного телевидения компании «Подряд».

Звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!». Его включают в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных чрезвычайной ситуации городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Цель проведения проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению.

Жителей и гостей Владивостока просят воспринимать звуковые сигналы как временную техническую необходимость и не пугаться. Никаких действий предпринимать не требуется.

Отдел новостей «В»