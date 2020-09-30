Столица Приморья открывает киношколу Стартовал прием заявок на участие в киношколе «Владивосток – Alive 2020». Бесплатно обучиться основам киноискусства могут жители краевой столицы в возрасте от 18 до 35 лет, информирует пресс-служба мэрии.

Организаторы киношколы – управление по делам молодежи администрации Владивостока, Приморский краевой центр народной культуры и портал «Кино Приморья». Автор проекта – один из победителей городского конкурса «Молодежная инициатива» Илья Федоров.

Напомним, что активные и целеустремленные жители нашего города получают финансовую и организационную поддержку на реализацию общественно значимых инициатив.

Что касается киношколы, то на основании заявок будет сформировано три команды по десять человек. На занятиях они получат начальные знания о процессах создания кино, съемках, монтаже, построении кадра и многом другом. Затем участники приступят к практике: под руководством кураторов каждый станет частью съемочной группы и получит свое задание.

В итоге должно выйти в свет три игровых короткометражных фильма, освещающих в том числе социальные проблемы. Съемки будут проходить во Владивостоке. В дальнейшем ребята смогут самостоятельно создавать творческие и коммерческие проекты.

Прием заявок продлится до 15 октября.

Отдел новостей «В»