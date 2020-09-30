Владивосток в жанре фантастики Владивостокцы первыми увидели пилотный выпуск сериала «Осенние визиты», снятый по одноименному роману популярного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко в локациях дальневосточной столицы. Зрителям проект представил сам автор «Ночного» и «Дневного дозоров».

Показ, как уже сообщал «В» на минувшей неделе, состоялся в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Сценаристом и режиссером многосерийного фильма, напомним, выступил Георгий Саенко. Права на экранизацию романа «Осенние визиты» он лично получил от автора книги в прошлом году. Также во время фестиваля «Литература Тихоокеанской России» Сергей Лукьяненко продал их за символическую плату – всего в 1 рубль. Спустя год зрители уже смогли погрузиться в атмосферу первой серии.

– Конечно, присутствовало волнение на премьере, – признался режиссер Георгий Саенко. – Но зрители тепло встретили картину, после просмотра звучали аплодисменты и слова благодарности. Совсем скоро мы вновь приступим к съемкам, уже с новыми силами, воодушевившись такой поддержкой.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, премьера собрала полный зал гостей. После кинопоказа зрители и поклонники творчества Сергея Лукьяненко смогли пообщаться со знаменитым фантастом. Он, в свою очередь, поделился своими впечатлениями о картине. По словам писателя, экранизация в полной мере отразила его видение романа, а Владивосток приятно удивил качеством съемок и работой местных актеров.

Как уже писал «В», всего команда «Осенних визитов» планирует снять восемь серий до 2022 года. При поддержке администрации города этой осенью планируется продолжить широкомасштабные съемки фильма в центре Владивостока. Инициативу творческой группы поддержал глава приморской столицы Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы мэрии Владивостока