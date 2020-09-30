Кому, как не внукам Победы, ухаживать за могилами фронтовиков… Традиционная гражданско-патриотическая акция «Гордость» состоялась в столице Приморья. Студенты городских вузов и колледжей приводили в порядок места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.

Организатором акции выступило управление по делам молодежи администрации Владивостока. Как уточняет пресс-служба мэрии, 28 сентября представители разных учебных заведений наводили порядок на могилах ветеранов, захороненных на Морском кладбище, а на следующий день студенты рыбопромышленного колледжа и молодые сотрудники ГУФСИН России по Приморскому краю провели такую же работу на Центральном кладбище города (район улицы Вострецова).

– Гражданско-патриотическая акция «Гордость» проводится во Владивостоке уже более 10 лет. Традиционно она проходит два раза в год на Морском кладбище. В этом году местом проведения акции было выбрано еще и Центральное кладбище, где также находятся могилы участников Великой Отечественной войны, – рассказал начальник управления по делам молодежи Сергей Язев.

Первый этап «Гордости» прошел летом на Центральном кладбище, второй стартовал на Морском. В акции участвовали студенты регионального технического колледжа, колледжа энергетики и связи, а также курсанты МГУ имени адмирала Невельского. Они выкашивали траву, спиливали сухие ветки деревьев, красили оградки, убирали мусор на местах захоронений участников Великой Отечественной войны, локальных войн и тружеников тыла.

– В такой акции я принимаю участие в первый раз. Решила сделать что-то полезное для нашего города. На мой взгляд, это очень нужная акция, потому что не у всех погибших остались здесь родственники, у кого-то из родных нет возможности приезжать и ухаживать за могилами. А захоронения ветеранов важно всегда сохранять в чистоте и порядке, ведь это наша история, которую мы не должны забывать и которой должны гордиться, – поделилась эмоциями курсант МГУ имени Невельского Анна Агафонова.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения Кулешова / vlc.ru