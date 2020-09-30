Добровольцам дадут знак Активистов приглашают к участию в конкурсе на присуждение знака «Доброволец Приморского края». Награда полагается тем, кто внес весомый вклад в развитие волонтерского движения в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В департаменте по делам молодежи Приморья уточнили, что при отборе кандидатов будут учитывать несколько ключевых критериев, в числе которых – популяризация идей добровольческого движения и здорового образа жизни, организация социально значимых мероприятий и проектов и участие в них, а также продолжительность общественно полезной деятельности.

– Знак вручается за социально направленную и добровольческую деятельность, популяризацию идей добровольчества и личный вклад в развитие движения, – подчеркнула директор департамента Елена Томчук.

Отдел новостей «В»

Фото департамента по делам молодежи ПК