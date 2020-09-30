Два по 200: Штыль снова взял награды высшей пробы Гордость приморского спорта Иван Штыль принес две золотые медали в копилку российской сборной на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Еще одна наша землячка каноистка Кира Степанова порадовала серебряной наградой.

Соревнования проходили в венгерском городе Сегеда с 25 по 27 сентября и собрали сильнейших спортсменов из 33 стран мира, уточняет пресс-служба краевого правительства.

Первую награду высшей пробы представитель Приморья получил в дисциплине 200 метров на каноэ-одиночке. Штыль финишировал первым с результатом 40,09 секунды.

Вторую победу спортсмен одержал также на дистанции 200 метров в смешанном экипаже каноэ-двойки с Ириной Андреевой.

Кроме того, серебро Приморскому краю принесла спортсменка Центра спортивной подготовки Кира Степанова, выступающая за регион в параллельном зачете. Она и ее напарница показали второй результат в гонках на байдарке-двойке среди женщин на дистанции 500 метров.

Как отметил министр физкультуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, в этом году пандемия внесла коррективы и в спортивный сезон, и в календарь соревнований, но не смогла повлиять на результат выступлений наших спортсменов.

– Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ было принято решение о проведении Кубка мира вместо чемпионата мира. Ограничения на поездки между странами вынудили часть ведущих спортсменов отказаться от участия, однако многие лидеры национальных сборных приехали в Венгрию, чтобы присоединиться к единственному официальному международному старту в этом сезоне. Отрадно, что наш приморский гребец Иван Штыль из года в год показывает высочайший уровень подготовки и мастерства, завоевывая медали на международной и всероссийской спортивных аренах, – подчеркнул чиновник.

Напомним, что заслуженный мастер спорта Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты: бронзовым призером Олимпийских игр, 16-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Отдел новостей «В»

Фото Приморской федерации гребли на байдарках и каноэ