Коронавирус не отступает. Но и приморцы не сдаются Приморский край входит в тройку дальневосточных регионов по числу выздоровевших от COVID-19. Общее количество приморцев, справившихся с этой болезнью, по состоянию на 29 сентября составляет почти 87 % от числа заболевших, информирует пресс-служба краевого правительства.

Вместе с тем коронавирусную инфекцию продолжают ежедневно диагностировать у десятков жителей Приморья.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, только за понедельник, 28 сентября, в крае подтвердили еще 70 новых случаев заболевания COVID-19.

– Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Приморье – 11679 человек. За время эпидемии проведено более 352 тысяч лабораторных исследований на выявление этой инфекции, – уточняют в ведомстве.

Победили COVID за минувшие сутки 109 пациентов, всего – 10123 человека. Не справились с болезнью 118 приморцев.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Отдел новостей «В»