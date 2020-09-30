Летайте самолетами. На север и юг Приморья Дополнительные рейсы малой авиации вводят в Приморском крае в октябре. Стоимость билетов остается доступной для населения, подчеркивают в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в следующем месяце увеличивается частота рейсов самолетов DHC-6 по популярным авиамаршрутам.

Так, по маршруту Владивосток – Пластун – Владивосток будут выполнены дополнительные рейсы 4, 11 и 18 октября. Стоимость билета – 2330 рублей в одну сторону. По направлению Владивосток – Преображение – Владивосток допрейсы организуют 30 сентября и 5 октября. Стоимость билета – 1580 рублей в одну сторону (Умное лицо – это еще не признак ума – см. стр. 2).

Благодаря программе субсидирования из краевого бюджета цена авиабилетов остается доступной для населения, поэтому данный вид перевозок очень популярен. С начала года малой авиацией Приморья перевезено 21375 человек, из них более 18,5 тысячи – самолетами DHC-6.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / правительство ПК