Затянувшийся ремонт Некрасовского путепровода возмутил губернатора Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил исправить ситуацию с ремонтом Некрасовского путепровода, из-за которого краевая столица задыхается в пробках. Глава региона потребовал вывести на объект больше людей и техники, а за неисполнение пригрозил ответственным лицам серьезным наказанием.

Об этом Олег Кожемяко заявил на совещании с участием руководства регионального министерства транспорта, администрации Владивостока и компании-подрядчика 28 сентября, уточняет краевая пресс-служба.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский, на сегодняшний день подрядная организация «Автобан-ДВ» освоила только четверть средств по контракту на ремонт путепровода. По его словам, технологическая особенность ремонта не позволяет быстро выполнить работы, не создавая при этом проблемы для движения транспорта.

– Требуется обработка основания путепровода бетонными составами, которые затвердевают в течение 48 часов, только после этого укладывается новый асфальт, – пояснил глава ведомства.

На эти доводы губернатор ответил, что организация работ на таком объекте должна была изначально продумываться самым тщательным образом и сейчас требуется вывести на объект больше людей и техники.

– Люди часами стоят в пробках, все полосы перерыты, кучи строительного мусора, щебня, но ни техники, ни должного количества людей нет. Чем вы занимались все лето?! Некрасовский путепровод – это лицо города, а вы так безграмотно отнеслись к его ремонту! – заявил глава региона. Он потребовал оперативно предоставить согласованный со всеми посуточный график работ и установить контроль за его исполнением непосредственно на месте.

Также губернатор объявил: если ситуация с нехваткой людей и техники не будет исправлена в ближайшие дни, руководство минтранса и администрации Владивостока будет наказано. Кроме того, подчеркнуто, что подрядчик в случае срыва сроков ремонта будет признан недобросовестным.

Отдел новостей «В»

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Игоря НОВИКОВА / правительство ПК (ГУБЕР), с сайта newsvl.ru