Горожан отправят по «Тропе здоровья» со скандинавскими палками Большой спортивный праздник пройдет во Владивостоке в честь Всероссийского дня ходьбы. В воскресенье, 4 октября, всех желающих приглашают присоединиться к приверженцам скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба мэрии.

Физкультурно-спортивная акция начнется в 9.00, место встречи – Водная станция ЦСКА (бывшая станция КТОФ). Гости праздника вместе с опытными инструкторами пройдут двухкилометровую дистанцию по «Тропе здоровья».

«Скандинавская ходьба – это идеальный способ поддержания физической активности. Она практически не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с любым уровнем подготовки. Мы бы хотели, чтобы как можно больше взрослых и детей открыли для себя этот замечательный вид спорта», – говорит руководитель общественной организации «Твой здоровый образ жизни» Жанна Ивашкина.

Все участники акции получат от организаторов медали и кепки. Также на празднике подготовят культурную программу и угощения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru