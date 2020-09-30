«Внимательный читатель» соскучился по вам Мы все ждали и ждали, когда же этот коронавирус закончится, чтобы продолжить полюбившийся нашим читателям конкурс. А эта зараза все не уходит.

Так давайте побеждать ее и своей социальной ответственностью – носить маски, соблюдать дистанцию, относиться внимательно к своему здоровью.

Итак, в этом номере мы разбросали фразу из известного советского фильма на разных полосах. Вам надо найти эти кусочки (они будут заключены в скобки, и там будет приписка – см. стр. 2) и составить в одно целое.

В пятницу в 12.00 мы ждем ваших звонков по тел. 2415-625, чтобы узнать: какая это фраза, из какого фильма и на каких страницах газеты мы ее зашифровали. Победитель конкурса «Внимательный читатель» получит билеты в филармонию.