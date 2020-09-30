Дамы и господа, кому за 60, вам назначают встречу Принять участие в спортивно-оздоровительном мероприятии, которое пройдет в День пожилого человека во Владивостоке, приглашают людей старшего возраста. В программе – разминка на берегу моря, занятия фитнесом, конкурсы и поздравления.

На станции Санаторной в четверг, 1 октября, пройдет оздоровительный фестиваль «Спорт-Азарт кому за 60» (на пляже лодочной станции), сообщает пресс-служба края.

«Для наших гостей мы предусмотрели насыщенную программу: спортивные мероприятия, конкурсы, а также чаепитие и вручение памятных призов. Но самое главное – это позитивные эмоции и заряд энергии от живого общения», – уверены организаторы фестиваля, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Начало фестиваля в 10.00. Вход свободный.

Кстати, посмотреть список мероприятий, которые пройдут для граждан старшего поколения в крае, можно на сайте «Активное долголетие в Приморском крае». На портале также собрана полезная информация о различных клубах и кружках по интересам, действующих бесплатно для приморцев пожилого возраста. Среди них клубы скандинавской ходьбы, компьютерной грамотности, пения и танцев, творческие кружки и многое другое. Любой желающий может выбрать занятие по душе, а дети и внуки – рассказать о клубах своим пожилым родственникам и знакомым.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru