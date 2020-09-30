«Меридиан дружбы» растет по широте и долготе Жители других городов России тоже хотят такой праздник

V городской фестиваль национальных культур, состоявшийся в прошлую субботу на набережной Спортивной гавани, развлекал и угощал народ песнями, плясками, спортивными состязаниями, блюдами национальной кухни.

Со своей культурой, бытом и кулинарными традициями знакомили собравшихся на «Меридиане дружбы» русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, дагестанцы, казаки, а также представители других народностей и сообществ, проживающих в толерантном и гостеприимном Владивостоке. В этом году к празднику присоединились армяне и якуты. Согласно последним данным, среди жителей столицы ДФО 158 национальностей.

Мероприятие посетил и глава Владивостока Олег Гуменюк. Мэр не торопясь обошел все павильоны, поговорил с представителями национальных общин и диаспор, отведал угощения и, судя по всему, остался доволен праздником.

Мир, дружба, «Дости»

Юбилейный «Меридиан дружбы» развернулся на нескольких площадках набережной. Около фонтана все желающие могли показать свои спортивные способности, участвуя в веселых соревнованиях. Отличившихся здесь же награждали поощрительными призами. На сцене амфитеатра свое творчество демонстрировали солисты, вокально-хореографические и танцевальные коллективы. На верхней площадке проходила выставка-продажа сувениров, изделий народных промыслов и дегустация национальных блюд. Надо отметить, что в этом году палаток, в которых гостей в ярких оригинальных костюмах встречали представители диаспор, было больше, чем в прошлом.

Хорошему настроению способствовала и отличная погода. Люди соскучились по общению и позитивным мероприятиям.

Любители умственных развлечений играли в шашки, шахматы и нарды. Те, кто решил помериться силой, состязались в перетягивании каната.

Впервые на «Меридиане дружбы» представил себя ансамбль индийского танца «Дости», работающий при Владивостокском дворце детского творчества. Если кто не знает, индусы тоже проживают во Владивостоке. Желающих сфотографироваться с красавицами в ярких сари было немало, особенно мужчин. Женщины больше интересовались храмовыми украшениями из натуральных камней. Спрашивали, сколько стоит и можно ли купить. Но, как оказалось, сокровища не продаются.

– «Дости» представляет культуру трех регионов Индии – северную, южную и Болливуд, – рассказывает руководитель ансамбля Наталья Воронцова. – Когда нам предложили участвовать в «Меридиане дружбы», мы сразу согласились. Просто здорово, что есть такой праздник, который объединяет культуры национальностей, проживающих во Владивостоке и в Приморском крае. Это хороший шанс рассказать о достоинствах самобытной культуры каждого народа, возможность подружиться и установить контакты с представителями национальных общин.

Узбекские блюда: плов и крабы

Республика Узбекистан, как и в прошлые годы, отметилась на пятом «Меридиане дружбы» не только яркими национальными халатами, платками, сувенирами и сладостями, но и огромным казаном с рассыпчатым пловом. На его изготовление ушло 25 кг риса, не считая мяса, яиц и пряностей. Дурманящие ароматы быстро распространились по всей верхней площадке. Очередь за угощением выстроилась задолго до того, как бородатый повар Фаррух открыл крышку казана. Одноразовые тарелки с пловом гости праздника разбирали как горячие пирожки. Через 20 минут казан был пуст. Горячая шурпа, приготовленная поваром татаро-башкирского общества «Дуслык» («Дружба»), тоже не оставила равнодушными тех, кто ее попробовал. Но узбекский плов на фестивале заслуженно стал угощением номер один. Узбекская диаспора была самой многочисленной. Поддержать соотечественников на празднике даже прилетела делегация из шести человек из Петропавловска-Камчатского.

– Владивосток очень красивый город. Я здесь первый раз, и мне все очень понравилось. Народ у вас добрый и гостеприимный. И погода хорошая. А у нас на Камчатке круглый год зима. Но вы все равно к нам приезжайте, у нас тоже очень красиво, и рыба есть. Вот на праздник привезли камчатского краба, красную рыбу и икру (Улыбайтесь, господа, улыбайтесь – см. стр. 2), – смеется Гульноз Сафарова, представитель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев по Камчатскому краю.

По словам Гульноз Музафаровны, на Камчатке такого праздника нет, хотя там тоже многонациональный край. Поэтому она пообещала по возвращении приложить все силы, чтобы подобный праздник появился и на полуострове вулканов.

Жительница Владивостока Галина Еременко тоже впервые на «Меридиане дружбы». На праздник она и 10-летний сын попали случайно: шли в кинотеатр «Океан», но не дошли, свернули на звуки музыки.

– Я всю жизнь прожила во Владивостоке и, стыдно признаться, даже не подозревала о таком мероприятии. Мы с сыном попробовали булочки, сладости, все очень вкусно. Но особенно понравился плов. Я люблю готовить, но такого плова у меня бы не получилось. Видимо, это целая наука. У них и рис какой-то особенный, в магазинах такого не встречала. Спасибо администрации города за такой праздник и доставленное удовольствие! – говорит Галина Еременко.

Селфи с татарами и башкирами

Еще одной достопримечательностью праздника была настоящая юрта, представленная татаро-башкирским обществом «Дуслык» («Дружба»). Желающие могли зайти внутрь диковинного для наших краев жилища и даже сделать селфи с председателем татаро-башкирского общества Тахиром Ибашевым, наряженным в ярко-зеленый национальный халат и высокую меховую шапку.

– В этом году из-за коронавируса мы не смогли провести праздник плуга Сабантуй. Зато проведем день татаро-башкирской культуры. Согласование с администрацией Владивостока уже получили. Я за то, чтобы праздников было как можно больше в нашей жизни. Приходите в парк Минного городка в субботу, 3 октября, не пожалеете, – пользуясь случаем Тахир Анварович пригласил на праздник всех читателей газеты «Владивосток».

К сожалению, в этом году на празднике не было представителей вьетнамцев и корейцев. Последние компенсировали свое отсутствие выступлением группы студентов ДВФУ с национальными барабанами. Не прибыли и члены еврейской общины. Возможно, потому как суббота. Хотя год назад они были.

Порадовало, что, несмотря на коронавирусные неприятности этого года, народ у нас по-прежнему дружный, веселый, легкий на подъем и организацию праздников. А Владивосток такой же интернациональный, как в старые добрые времена, и с уважением относится к культуре и традициям всех национальностей, проживающих в нем.

По мнению гостей и участников фестиваля, «Меридиан дружбы» уже перерос городские рамки: ему уже давно пора быть краевым. Тогда будет другой, гораздо больший бюджет и более масштабные мероприятия.

Напомним, что администрация Владивостока проводит этот праздник с 2016 года.

Сергей КОЖИН

Фото Алексея Воронина