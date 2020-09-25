В футбол сыграть – не поле перейти Новая кинонеделя во Владивостоке представляет большое количество премьер

На большие экраны выходят биографический фильм о советском футболисте «Стрельцов», ужастик «Клаустрофобы: Квест в Москве», драма «Гнездо», комедия с Натальей Орейро «Супер крейзи» и мелодрама «Ундина».

«Стрельцов» (6+)

К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он – Эдуард Стрельцов – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.

Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.

В главной роли снялся Александр Петров.

«Клаустрофобы: Квест в Москве» (18+)

Популярный американский блогер сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Но ему объясняют, что ничего подобного ему еще не доводилось переживать. Каждое испытание в этой игре подбирается индивидуально под участника, и, самое главное, это будет действительно страшно.

«Гнездо» (18+)

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети – все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый Свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

В главной роли снялся Джуд Лоу.

«Супер крейзи» (16+)

Устав от привычной жизни, Пилар пускается во все тяжкие: начинает говорить все, что на самом деле думает, и делать то, о чем давно мечтала. Жизнь вокруг нее встает с ног на голову.

В главной роли снялась звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро.

«Ундина» (16+)

История всепоглощающей любви на грани жизни и смерти – классический сюжет эпохи романтизма – на фоне современного Берлина.

Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна – ее прошлое – роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал…

Фильм стал победителем Берлинского международного кинофестиваля в номинации за лучшую женскую роль.

Фото с сайта Kinopoisk.ru