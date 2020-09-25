Рудники просят помощи Приморские профсоюзы обеспокоены ситуацией, складывающейся на горнорудных предприятиях: дальнегорском «Боре», в Ярославской горнорудной компании и на Лермонтовском ГОКе.

Последний тревожит больше всего – предприятие может остановить работу до конца года, прогнозируют в Федерации профсоюзов Приморья.

– Несмотря на то что в судьбе Лермонтовского ГОКа с 2017 года принимают активное участие власти Приморья в лице профильного департамента, перспектива работы предприятия остается только на бумаге. Единственный вопрос, который был претворен в жизнь, – выделение краевой субсидии на оплату электроэнергии в 2020 году, – приводит слова лидера горно-металлургического профсоюза Приморья Валерия Онисенкова официальный сайт профсоюзов Приморья. – Комбинат находится в тяжелейшем финансовом положении в связи с истощением запасов вольфрамовой руды на отработанных месторождениях и в связи с тем, что перерабатывает руды с некондиционным содержанием оксида вольфрама. У предприятия нет возможности производить запасы сырья для бесперебойной работы. Руководство по этой причине вынуждено было останавливать производственный процесс на 10-14 дней и отправлять коллектив в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднего заработка.

Коллектив предприятия обеспокоен положением дел на комбинате: от этого зависит судьба не только 250 работников, но и членов их семей, а также в целом судьба поселка Светлогорье. Вакансий для трудоустройства там просто нет.

Неоднозначная ситуация и на других градообразующих предприятиях Приморья, беспокоятся профсоюзы. Так, с 2013 года не может начать работу Ярославская горнорудная компания, уверяют в пресс-службе приморских профсоюзов. Обещанная представителями собственников модернизация не проводится. Несмотря на разработанные новые технологии и проведение полупромышленных испытаний, собственник, по словам директора, намерен продать предприятие. Вопрос дальнейшей судьбы компании остается открытым.

Крайне низкий уровень зарплаты на ДХК «Бор»: более тысячи человек, то есть практически половина членов трудового коллектива, получают доплаты до МРОТ. Отметим, что с 1 января 2020 года сумма МРОТ – минимального размера оплаты труда – установлена, по данным Приморскстата, в размере 12130 рублей.

Самыми социально ориентированными предприятиями отрасли являются Приморский ГОК и ГРК «АИР». Но и они из-за низких рыночных цен на вольфрам более года работают на грани рентабельности. Для решения проблемы занятости и сохранения кадрового резерва для горнорудного производства руководством предприятий организовано лесоперерабатывающее производство, на котором задействовано около 250 человек. Но если не решить проблему нехватки сырья и не выделить дополнительные лесосеки, то производство придется закрыть, что приведет к потере рабочих мест, отсутствию топлива для поселковой котельной и оттоку населения.

Более или менее стабильная ситуация, по оценке профсоюза, на ГМК «Дальполиметалл». Несмотря на имеющиеся сложности, предприятие работает, проводит техническое перевооружение, за последние два года создано 170 новых рабочих мест. Но есть проблема, связанная с исполнением предписаний Ростехнадзора и требующая многомиллионных затрат в короткое время. Предприятие не отказывается исполнять эти предписания, но просит сдвинуть сроки на начало 2021 года.

– Если обозначенные профсоюзом проблемы решаться не будут, люди останутся без работы. Хочется понять, какие конкретно меры будет принимать профильное министерство края для обеспечения занятости работников на местах, чтобы не вынуждать людей искать работу вахтовым методом в других районах, чтобы не рушились семьи и приморцы массово не уезжали из региона? – спрашивает Валерий Онисенков.

Вопрос работы горнорудных предприятий Приморья планируют рассмотреть сегодня на Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

– Проблема заключается в формате работы комиссии. С началом пандемии она перешла на заочное, письменное обсуждение вопросов. И если прежде у членов комиссии была возможность задать уточняющие вопросы руководителям и собственникам предприятий, лицом к лицу свести работодателей и профсоюзы, выявить противоречия и установить истину, то заочная письменная форма придает работе комиссии формальный характер. Мы предлагаем проводить заседания хотя бы в виде видеоконференции, тем более что возможностей для этого сегодня достаточно. И это точно поможет изменить ситуацию в моногородах Приморья, – сказала руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова.

Отдел новостей «В»