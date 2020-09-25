Дефицита рыбы и красной икры не будет На Дальнем Востоке завершается красная путина. Были новости, что лосевая рыбалка в этом году менее урожайная, чем ожидалось. Так что же с уловом лососей в этом году? О том, не возникнет ли дефицита рыбы и красной икры на прилавках, и о возможности легальной продажи улова рыбаками-любителями рассказал телеканалу «Россия 24» руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, действительно, лососевая путина – 2020 заканчивается не очень удачно. Она хуже тех рекордных результатов, которые были в последние годы.

– Но в целом нельзя сказать, что итоги путины приведут к нехватке лососевых на внутреннем рынке. Поэтому дефицита ни рыбы, ни красной икры не будет, и это очевидный факт, – приводит слова Ильи Шестакова пресс-служба ведомства.

– Недавняя новость, что рыбакам-любителям разрешат продавать самостоятельно излишки своей рыбы. Для чего это сделано?

– Мы выступили с такой инициативой. У нас много рыбаков-любителей, которые добывают достаточно большое количество водно-биологических ресурсов, и согласно действующему законодательству вся добытая ими рыба может быть использована только в личных целях. Но при этом мы понимаем, что объем добычи иногда больше, чем то, что можно потребить непосредственно в домашних хозяйствах. Поэтому в качестве эксперимента предложено попробовать разрешить рыбакам-любителям продавать излишки рыбной продукции. Это будет полезно и самим рыбакам-любителям, поскольку даст дополнительную возможность дохода. А для населения, которое проживает в прибрежных районах, появится дополнительный объем свежей продукции, которая будет проходить ветеринарную проверку. И мы тем самым попробуем убрать так называемую придорожную торговлю, которая ведется вообще без всяких документов. Нам кажется, что это составит конкуренцию и позволит в том числе бороться с нелегальным браконьерством.

– А не получится так, что браконьеры воспользуются возможностью и будут продавать свой незаконный улов, используя эту лазейку, как будто они рыбаки-любители?

– Здесь есть определенные риски, мы сами их тоже видим, поэтому в законопроекте упоминаются пока только четыре региона (пилотный проект по продаже любительских уловов будет проведен в Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областях, в которых региональные правительства активно поддержали инициативу Росрыболовства. – Прим. ред.). Это «осторожный эксперимент», потому что под видом такой реализации могут появиться организованные группы, которые попытаются легализовать таким образом промышленный браконьерский улов. То есть будут ловить не разрешенными орудиями лова, а добывать большие объемы, собирать людей, брать у них паспорта и под маркой того, что это выловили жители деревни, эту продукцию реализовывать. Этого, конечно, нельзя допустить.

– А какие-то квоты на продажу рыбаками-любителями будут?

– Сейчас законом четко установлена норма суточного вылова для рыбака-любителя. Если он захочет продать свой улов, то ему надо будет получить необходимое разрешение, причем разовая продажа будет ограничена тремя суточными нормами улова. В различных регионах это разные объемы и разные виды. Реализация продукции будет возможна только в тех местах, которые определит непосредственно субъект Российской Федерации, непосредственно в тех муниципалитетах, где будет организована в том числе и ветеринарная проверка. Предложенный механизм, на наш взгляд, позволит отследить как объемы, которые реализуются, так и качество продукции.

– Еще одна новация: в России предлагается ограничить перевоз икры в багаже 10 килограммами. Зачем?

– Во время лососевой путины идет очень большой браконьерский пресс, и эта незаконно добытая икра зачастую транспортируется в центральную часть страны непосредственно в авиационном багаже как пассажирами, так и членами экипажа. Такая практика, к сожалению, присутствует. Мы предложили ограничить возможность перевозки икры без документов объемом в 10 килограммов. Если вы хотите перевозить свыше указанного лимита, то должны иметь документы, которые подтверждают достоверность вылова, ветеринарную безопасность. То есть ограничения вводятся только на бездокументарное перемещение груза.

– А как в целом на рыболовецкой отрасли отразилась пандемия?

– Конечно, чувствуется снижение потребительской активности, наблюдается некоторое снижение цен. Однако отрасль не останавливала работу. Есть определенные сложности с поставкой продукции на азиатские рынки, поскольку там периодически вводятся определенные ограничения – вплоть до запрета выхода экипажа на берег. Были проблемы, связанные с обнаружением следов вируса на упаковках готовой продукции. Но в целом отрасль работает штатно, и результаты, которые сейчас есть, это подтверждают.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»