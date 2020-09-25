Приморцы стали реже страховаться На страховом рынке Приморья в первом полугодии произошло снижение числа заключенных договоров по всем ключевым сегментам. Граждане оформили 631 тыс. сделок, что на 31 % меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Наиболее заметное снижение наблюдалось в сегменте добровольного страхования от несчастных случаев и болезней — на 45 % (до 87 тыс. договоров). На 34 % (до 35 тыс.) сократилось число договоров добровольного медстрахования. Однако если во втором случае на четверть снизилась и сумма собранных премий, то в первом, напротив, произошел рост премий до 766,4 млн рублей, или на 67 %. Средний чек за страховку от несчастных случаев и болезней вырос с 2,8 тыс. до 8,7 тыс. рублей.

Количество договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и страхования транспортных средств от ущерба, хищения или угона (каско) увеличилось на 7 % и превысило 299 тыс. Основная их масса приходится на договоры ОСАГО, однако в целом рост сегмента обеспечен добровольным страхованием транспортных средств (каско), где по сравнению с прошлым годом число сделок удвоилось.

Сумма собранных страховщиками премий по сравнению с прошлым годом увеличилась на 16 % и превысила 5,6 млрд рублей. Объем выплат вырос всего на 2,5 %, составив менее 3,5 млрд рублей.

«Положительная динамика выплат обеспечена ростом в 92 % (до 1,2 млрд рублей) выплат в сегменте добровольного страхования жизни. Это связано с окончанием срока действия договоров, заключенных в период активной реализации полисов страхования жизни, — отметила советник аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова. — При этом на 58 % (до 481 млн) уменьшился объем выплат по договорам добровольного страхования имущества».

В Приморье наблюдается общероссийская тенденция к снижению числа жалоб на представителей страхового рынка – по сравнению с первой половиной 2019 года их стало на треть меньше. Среди 245 обращений основная масса традиционно приходится на ОСАГО — 218 сигналов от автолюбителей. Кроме того, приморцы сообщали о проблемах в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней, страхования жизни, каско, а также имущественного страхования.

Отдел новостей «В»