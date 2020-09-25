Получателей соцвыплат просят оформить карту «Мир» до 1 октября С 1 октября все социальные выплаты и компенсации приморцы будут получать на карты национальной платежной системы «Мир». Данное требование не относится к тем, кому доставка пенсии и других выплат производится через почту или на счета в кредитных организациях, то есть без банковской карты.

Как пояснили в пресс-службе края, переход на национальную платежную систему «Мир» закреплен федеральным законом «О национальной платежной системе». Процесс должны были завершить к 1 июля 2020 года. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране срок перехода продлили до 1 октября.

За разъяснениями о процессе начисления выплат и компенсаций после этой даты гражданам, получающим средства на карты иностранных платежных систем Visa и MasterCard, следует обращаться в свои кредитные организации.

В связи с изменениями краевое министерство труда и социальной политики просит получателей мер социальной поддержки своевременно информировать о новых реквизитах счета, полученных при личном посещении банков. Сведения можно передать с помощью сотрудников МФЦ или через Социальный портал.

Для получения пенсий и иных выплат через Пенсионный фонд России реквизиты счета необходимо представить в территориальную клиентскую службу федерального ведомства или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии.

«Мы понимаем, что переход может вызвать некоторые неудобства получателей мер социальной поддержки, поскольку требуется личное посещение банка. Однако таковы требования федерального законодательства. Просим отнестись к этому с пониманием, обратиться в свой банк и оперативно передать данные по новым реквизитам в ПФР и органы соцзащиты», – подчеркнули в региональном минтруде.

Специалисты напоминают, что это касается льготников, получателей всех демографических выплат, жилищно-коммунальных субсидий, не имеющих на сегодняшний день карту МИР.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»