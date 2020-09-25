На ОГЭ школьники будут рассчитывать количество стройматериалов для ремонта Старшеклассников, планирующих сдавать ЕГЭ и ОГЭ в будущем году, ждут существенно измененные задания.

Так, по информации «Известий», ученики 9-х и 11-х классов, выбравших экзамен по обществоведению, вполне ожидаемо будут отвечать на вопросы, касающиеся новых поправок в Конституцию РФ.

Девятиклассники, планирующие сдавать ОГЭ по химии, должны готовиться к проведению опытов, причем на реальном оборудовании. То есть получается, что детям из школ, где нет оборудованных химических классов (а таких школ немало), не стоит даже планировать сдавать эту дисциплину.

А вот на ОГЭ и ЕГЭ по математике появится больше практических заданий, полезных в быту. Так, по словам экспертов, планируются задачи на расчет строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка.

Что касается обязательных дисциплин, то их перечень увеличивать пока не планируется.

Отдел новостей «В»