Школьников приглашают в Дом научной коллаборации Центр дополнительного образования детей открыли во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета. Школьникам 5-11-х классов предлагают бесплатно заниматься проектной деятельностью и решать инновационные задачи в области робототехники, промышленного дизайна и аэрокосмических технологий, отметили в пресс-службе края со ссылкой на информацию вуза. Зарегистрироваться на понравившиеся образовательные программы можно до 1 октября.

Как уточнили в департаменте довузовского образования ДВФУ, участников программ ждут лекции и практические занятия с ведущими специалистами вуза. Школьники смогут создать свой учебный проект, пройдя все стадии его жизненного цикла. По окончании программ у самых активных школьников появится возможность продолжить работу в лабораториях университета.

На сегодня доступно 25 программ в рамках трех образовательных проектов: «Детский университет», «Малая академия» и «Урок технологии». Они соответствуют семи основным областям научно-технического развития: аэрокосмическая техника, робототехника, информационные технологии, нейротехнологии, биотехнологии, промышленный дизайн и виртуальная реальность.

«В Доме научной коллаборации (ДНК) для детей организуют работу с профессорско-преподавательским составом ДВФУ и новейшим оборудованием по направлениям стратегии научно-технического развития России. На базе ДНК планируют проводить хакатоны, инженерные и творческие соревнования, а также вести подготовку к всероссийским олимпиадам», – отметила проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елена Харисова.

С 5 октября для участников проекта начнутся занятия в дистанционном формате. Как только все ограничения снимут, Дом научной коллаборации будет ждать всех учащихся в своих стенах. Занятия намерены проводить несколько раз в неделю в свободное от школьных уроков время.

«Организация центров ДНК направлена на создание среды ускоренного развития детей в стенах вузов. Школьникам предоставляется уникальная возможность поработать над научными задачами вместе с практикующими учеными, попробовать себя в реальной проектной деятельности, используя передовую инфраструктуру и кадровый потенциал одного из ведущих образовательных учреждений региона, а также внести свой вклад в проводимые исследования. Плановый охват детей в рамках этого проекта – 400 учащихся 5-11-х классов. К участию на первом этапе приглашаются все желающие, далее отбор будет производиться на конкурсной основе по итогам очных встреч с ребятами», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

За участие в образовательных программах ученики будут получать сертификаты или оценки, которые будут учитываться в школе и проставляться в дневник. В этом году такой формат вводится на программе «Урок технологии». В дальнейшем планируется распространить подобную практику и на программы «Урок биологии», «Урок физики» и «Урок информатики».

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ДВФУ /primorsky.ru