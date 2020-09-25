Льготников просят определиться с выбором вида помощи Живущим в Приморье федеральным льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбрать до 1 октября, в каком виде получать помощь от государства в следующем году, напомнили в пресс-службе края. Это могут быть бесплатные лекарства или денежная компенсация расходов на покупку медикаментов.

В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – одно из приоритетных направлений работы в сфере охраны здоровья граждан. В Приморье в регистре числится 5951 пациент с такими заболеваниями. 4888 человек находятся на диспансерном наблюдении. Около 1500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают помощь в виде лекарств, однако растет число тех, кто сделал выбор в пользу денежной компенсации. Такая тенденция не может не беспокоить, поскольку таким пациентам требуется постоянная поддерживающая медикаментозная терапия. Если человек выбрал денежную компенсацию, он может остаться без жизненно необходимых препаратов.

«Первый год после перенесенного заболевания является для пациента самым опасным. Если не заниматься вторичной профилактикой, то вероятность возникновения повторного инфаркта или инсульта очень высока. Чтобы исключить рецидивы и снизить смертность от сердечно-сосудистой патологии, необходимо регулярно проводить рекомендуемую специалистами лекарственную терапию», – подчеркивают специалисты.

Работа с льготниками строится следующим образом. После выписки из стационара пациент с назначенными схемами лечения обращается к врачу в поликлинику по месту жительства. Специалист составляет план наблюдения и лечения, выписывает рецепт на получение лекарств. Пациент может бесплатно забрать назначенные ему медикаменты в аптеке.

«Лекарственные средства отпускаются в аптеках, входящих в программу бесплатного лекарственного обеспечения. Сегодня они есть во всех районах Приморья», – отмечают в краевом минздраве.

Заявление на получение льготных лекарств жители края могут подать через портал госуслуг, в МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического проживания.

Напомним, что «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение». Предполагается, что к 2024 году в Приморье смертность от инфаркта миокарда будет снижена до 73 случаев на 100 тысяч населения, от острого нарушения мозгового кровообращения – до 95 случаев.

В 2020 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в край поступило 84 миллиона рублей.

Отдел новостей «В»