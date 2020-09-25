Прививку от гриппа сделали почти 40 % жителей Владивостока Приморцы активно прививаются от гриппа. На сегодня сделали прививку от гриппа свыше 400 тысяч жителей региона.

Более 100 тысяч вакцинированных – дети. Особенно активными оказались жители Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и Партизанска, сообщили в пресс-службе края.

Так, в приморской столице работают восемь мобильных комплексов, где любой желающий может бесплатно сделать прививку. С начала сентября прививку сделали уже 106674 человека – это почти 40 % жителей краевого центра.

Напомним, что пройти бесплатную вакцинацию можно до 1 ноября.

«В этом году в связи с циркуляцией COVID-19 и высокой степенью опасности сочетания гриппа и коронавирусной инфекции план вакцинации в Приморье составляет 1,1 миллиона человек – это 60 % населения края», – напоминают специалисты регионального минздрава.

Медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию следующим категориям граждан: детям с шестимесячного возраста, школьникам и студентам, людям старше 60 лет, беременным женщинам, призывникам на военную службу, а также работникам общественного транспорта, медицинскому персоналу и сотрудникам образовательных учреждений всех видов и типов.

Кроме того, врачи выделяют людей с хроническими заболеваниями, в том числе с патологиями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Таким гражданам также советуют обязательно сделать прививку от гриппа в этом году.

«У людей данных категорий грипп протекает тяжелее и дает осложнения. Возможны самые негативные последствия», – заявляет главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса НАГАЕВА/ primorsky.ru