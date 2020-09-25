Приморский краевой центр профпатологии приглашает на медосмотры В связи с угрозой распространения COVID-19 и особыми условиями работы медучреждения пациентам оказывают помощь в амбулаторно-поликлинических условиях или дистанционно.

Оказание специализированной медицинской помощи пациентам в стационарных условиях не осуществляется. Это связано с тем, что с 20 апреля медучреждение функционирует как провизорный госпиталь для оказания помощи пациентам с внебольничной пневмонией в период COVID-19, пояснили в пресс-службе края.

«Разработан временный порядок работы Приморского краевого центра профессиональной патологии в условиях высокого риска распространения COVID-19. Сейчас прием пациентов осуществляется строго по предварительной записи при наличии направления от лечащего врача и соответствующего пакета документов. По результатам анализа медицинской документации нашей врачебной комиссией может быть принято решение о возможности дистанционного оказания специализированной медицинской помощи», – уточнила руководитель Приморского краевого центра профессиональной патологии Мария Меткалова.

Отметим, что в 2019 году во время медицинских осмотров специалисты Приморского краевого центра профессиональной патологии осмотрели 5364 человека. Выявлено 1355 хронических соматических заболеваний.

Напомним, что с 1 июля работники вредных производств со стажем работы более пяти лет обязаны проходить периодические медицинские осмотры в центре профпатологии. В настоящее время медучреждение формирует график проведения соответствующих мероприятий на 2021 год.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»