COVID-19 рискует обнулить успехи фтизиатров за последние 10 лет Эксперты предупредили о возможном росте заболеваемости и смертности от туберкулеза. По оценкам специалистов, это связано с недоступностью плановой медпомощи и отменой профосмотров с начала пандемии коронавируса.

Как сообщает электронное издание «Медвестник» со ссылкой на данные министерства здравоохранения, за первые шесть месяцев 2020 года зарегистрировано вдвое меньше новых случаев туберкулеза, чем за аналогичный период 2019-го.

– Конечно, хотелось бы думать, что заболевших стало меньше. Но наши эксперты считают, что это связано с тем, что были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия на период пандемии и мы не выявили существенную долю больных туберкулезом», – сообщила главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.

По подсчетам специалистов, при снижении числа выявляемых новых случаев туберкулеза на 50 % уровень смертности от заболевания вернется на уровень 2012 года. Снижение выявляемых новых случаев заболевания на 16,9 % и числа фактических профосмотров на 9 % даст ежегодный рост заболеваемости в 11 %.

Шанс нагнать отставание в четвертом квартале невысокий, так как многие переболевшие коронавирусной инфекцией проходили КТ-обследования и у них нет желания получать дополнительную лучевую нагрузку, констатировала специалист. По ее словам, отдельные регионы не смогли организовать хорошее контролируемое лечение на дому, а стационары были ограничены на прием пациентов.

Как сообщила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, во всем европейском регионе в первой половине 2020 года по сравнению с первой половиной 2019 года снижение количества уведомлений о туберкулезе аналогичное – на 50 %. «Вся система остановилась из-за пандемии. Таким образом, мы можем ожидать рост и множественно лекарственно-устойчивого туберкулеза, и смертности, и детского туберкулеза.

Коронавирусная эпидемия рискует обнулить все успехи фтизиатрической службы последних 10 лет. По данным, которые приводила в 2019 году на тематических слушаниях Генеральной ассамблеи ООН экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, заболеваемость туберкулезом в России за последние 10 лет сократилась почти в два раза, а смертность – в три. На основе приведенных данных она сделала вывод, что к 2020 году Россия сможет выйти из перечня стран с высоким бременем туберкулеза.

Отдел новостей «В»

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