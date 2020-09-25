В краевом центре появится еще один участок дороги, где запретят парковку На участке улицы Анны Щетининой, вдоль дороги в районе домов № 30 и № 38, вскоре появятся соответствующие дорожные знаки.

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, это делается для обеспечения беспрепятственного проезда оперативных служб и автотранспорта граждан.

Решение об изменении организации движения на данном участке принято на основе обращений горожан.

«Жалобы на запаркованный проезд поступали в администрацию города через социальные сети. Специалистами профильного управления был проведен дополнительный мониторинг дорожной ситуации, по итогам которого и принято решение об установке запрещающих знаков», – отметили в городском управлении дорог и благоустройства.

Так, на участке вдоль домов № 30 и № 38 появятся знаки «Остановка запрещена», а также таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Фотовидеофиксация».

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru