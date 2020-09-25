ГИБДД Владивостока призывает родителей учить своих детей ПДД Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории приморской столицы остается осложненной, считают в ГИБДД города.

Учебный год только начался, а на территории краевого центра уже произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Детский дорожно-транспортный травматизм – самая трагическая строка в статистике дорожных происшествий. И это вина не детей – это прежде всего вина родителей, которые не научили, не предупредили и не донесли информацию ребенку, указывают стражи порядка.

Чтобы ничего не случилось на дороге, всем известно: необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Но на проезжей части бывают такие непредвиденные ситуации, что не только детям, но и даже взрослым порой трудно сориентироваться. Полицейские предупреждают: чтобы быть уверенным в своей безопасности на дороге, мало хорошо знать правила дорожного движения. Необходимо научить ребенка еще и разбираться в том, что происходит на дороге именно в тот момент, когда он собирается ступить на проезжую часть. Ведь правила не могут рассказать обо всех возможных ситуациях, которые случаются на дороге.

Водителям также стоит напомнить: они должны учитывать, что психология детей кардинально отличается от психологии взрослого. В сложной ситуации на дороге ребенок не поступит как взрослый, его поведение непредсказуемо. И невнимательность водителя, лихачество или просто халатность могут привести к непоправимым ошибкам.

ГИБДД призывает родителей не только проводить беседы с детьми о правилах поведения на дороге, но и самим быть примером для подражания своим детям.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА