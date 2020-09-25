Новые трубы ускорили процесс На улице Сахалинской в районе дома № 11 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) меняет старые трубы на новую теплотрассу. Как сообщили в пресс-службе мэрии, тепловики применяют новую технологию – прокладывают современные предизолированные трубы бесканальным способом.

«Этот метод обустройства теплотрассы экономичнее, так как не требует строительства специальных траншей. Труба укладывается на песчаную подушку, затем проводятся сварочные работы, и траншея засыпается грунтом. Ноу-хау заключается в самой трубе. Она уже изготовлена с теплоизоляцией, поэтому ее можно укладывать без специальной подготовки», – пояснил начальник ремонтно-строительного управления ВПЭС Александр Кунгурцев.

На улице Сахалинской прокладывают 200 метров предизолированной трубы, которая обеспечит долговременную и безаварийную эксплуатацию сетей.

Новая технология укладки теплотрассы применяется ВПЭС с прошлого года. Таким способом уже заменили сети по нескольким адресам: на 2-й Строительной, 12-16, Сахалинской, 30 и Монтажной, 1.

Завершить реконструкцию теплотрассы и подключить 120 жилых домов к центральному отоплению планируют до 15 октября.

Отдел новостей «В»

Фото МУПВ «ВПЭС»/ www.vlc.ru